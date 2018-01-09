SpaceX開年不利 軍用衛星恐已墜海

摘要：SpaceX 官方並未直接承認任務失敗，但媒體報導稱，美國戰略司令部並未在太空檢測到新的衛星，衛星可能最終墜入海中。不過值得慶幸的是，獵鷹 9 火箭火箭的第一級成功脫離並被回收。

據多家媒體報導，馬斯克旗下 SpaceX 新年首次衛星發射任務，以失敗告終。

這次任務代號「Zuma」，屬於機密項目。衛星是美國軍工企業諾斯羅普 · 格魯曼 (Northrop Grumman) 替美國軍方打造，並委託 SpaceX 利用獵鷹 9 火箭進行發射。發射時間為當地時間周日晚 8:00，地點為佛羅里達州卡拉維拉爾角（Cape Canaveral）空軍基地。

獵鷹 9 火箭成功點火併升空，但據彭博報導，後級火箭出現故障，最終可能墜落到了海里。而值得慶幸的是，火箭的第一級成功脫離並被回收。

報導援引多位匿名美國官員的話稱，火箭第二級推進器出現故障。其中一人表示，衛星最終丟失，另一人稱，衛星和火箭的第二級一起墜入海里。

據《華爾街日報》報導，在衛星發射 24 小時之後，此次任務是否成功仍不得而知。報導提到，作為對所有商用、科研與國防衛星以及太空垃圾進行跟蹤記錄的機構，美國戰略司令部並未對其天體目錄進行更新。

彭博報導則援引美國戰略司令部的話稱，在 SpaceX 此次衛星發射任務結束後，並未在太空中檢測到新的衛星。

不過 SpaceX 官方則並未直接承認任務失敗，其發言人 James Gleeson 表示，「我們不對這種任務進行評論，但是迄今為止，對數據的檢查表明，獵鷹 9 火箭運行正常。」

這對於孜孜不倦進行太空探索的馬斯克來說，無疑是一次打擊。

2017 年全年，SpaceX 共進行 18 次火箭發射，次數超越了過去任何一年，也超過了所有競爭對手今年的火箭發射次數。統計顯示，法國的 Arianespace、波音公司和洛克希德馬丁合資創立的 United Launch Alliance 去年的火箭發射次數分別為 11 次、8 次。

SpaceX 曾表示，今年計劃執行 30 次發射任務，並將於本月底發射公司史上最大型火箭 Falcon Heavy（獵鷹重型火箭）。

馬斯克稱，Falcon Heavy 擁有 2500 噸推力，相當於 18 架波音 747 的最大馬力，將在下周進行點火試驗。馬斯克信心滿滿地表示，按照部分標準評判，Falcon Heavy 將成為世界上最強的火箭。

SpaceX 官網資訊顯示，Falcon Heavy 的推力可以將一架滿載乘客、行李和燃料的 737 噴氣式客機推升到軌道上。歷史上只有土星五號火箭的推力超過了 Falcon Heavy。該火箭從一開始就被設計成承擔載人任務，目標是將大型有效載荷送入軌道。

而在過去一年中，正是由於難度太大，Falcon Heavy 的發射曾多次遭遇延期。

『新聞來源／華爾街見聞』