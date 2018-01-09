美零售寒冬結束了嗎？恐怕比你想的更糟

鉅亨網編譯林懇 2018年1月9號17點2分

近來美國零售百貨希爾斯 Sears (SHLD-US) 因業績不佳，自去年關閉 300 多間店面後，已於今年宣布再關閉旗下 64 間生鮮超市 Kmart 及 39 間希爾斯，然而其實 Kmar 與希爾斯，往往是商家進駐更多的實體購物中心 (Mall)。

房產分析顧問《GreenStreet》分析了 2017 年全美共 950 間購物中心後，發現願意承租櫃位的實體商家，是正在出現快速減少，這也直接導致賴以租金為生的實體購物中心，營業狀況顯得更糟。

美國大多數的「百貨公司」與台灣不同。 美國的「購物中心」則相對與台灣的「百貨公司」較為相同，因營收來源皆是店家承租櫃位的營運模式。

據了解，美國的零售業關店潮，如梅西百貨 Macy's (M-US) 及 Sears 等，對於美國購物中心的營收及利潤衝擊量較低。因百貨業對於購物中心來說，屬「錨定型房客」(anchor tenant)，租金為其次，主要是提供客流量。

如下圖所示，購物中心主要盈利來源來自於其他長期及短期租客，如中、小型零售服務業，提供較短期的租約，但租金較高。而各大購物中心的財報也都較注重非「錨型房客」的質量。

購物中心 Mall 的盈利來源 / 圖：GreenStreet

但對於大型「錨型房客」陸續倒閉的現象，身為房東的購物中心必須另尋「租客」以求客流量。故購物中心在盈利方面也因此受到壓縮，數據顯示，2017 年關店的中、小型零售店面達 2468 間，其中 979 間並未被報導出來。GreenStreet 總監 Jim Sullivan 提道，這些店選擇不再續約、或完全網路化。

Sullivan 認為，新入駐零售商如服飾品牌 H&M 還是存在的，但入駐的數量大大少於不續約的零售商，而這個現象應會持續惡化。

倒閉或不續約的零售品牌 / 圖：彭博

另一方面據諮詢公司 Cushman & Wakefield 數據顯示，美國零售業已於 2017 年關閉了近 9 千間實體門市， 估計 2018 年零售業寒冬仍將持續，實體關店潮將上看 12000 間門市。