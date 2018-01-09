【華冠投顧】多頭沒變心 疾風知勁草

◆盤勢分析

人經過一段快速奔跑後，總是需要放緩腳步，喘口氣調勻呼吸後才有氣力下一段衝刺，台股也是如此，所以昨天已提醒「多頭沒變心，往北腳步會放緩」，今天大盤果然跟隨 OTC 指數開始轉為整理，而在指數震盪過程中鎖定「疾風中仍挺直腰桿的勁草」，也就是「低基期轉強股」，自然能繼續賺紅包。

台股紅包行情還有好一段路要走，電子、金融及傳產依然會輪動輪漲，電子連二天普遍休息，傳產股當仁不讓當主角，今天塑化類股精神指標台塑四寶的 1301 台塑、1303 南亞、1326 台化都催油門創波段新高，4725 信昌化與 4722 國精化分別上漲 9.16% 與 2.45%，後續二線塑化股值得期待。此外，觀光股 2731 雄獅、工業 4.0 概念股 2049 上銀也都有亮眼表現。

去年封關日分享的 6208 日揚昨天攻上漲停，盤後追蹤籌碼發現不少隔日沖大戶跳進來來插花，所以照老規矩早盤就帶學員們全部獲利下車，帶短線籌碼穩定後再伺機買回來。同樣在去年封關日介紹的連接器績優廠 3533 嘉澤，昨天端出去年 12 月營收創歷史次高、第四季營收創單季新高的好成績，激勵今天股價創新高 221.5 後引出不小的獲利了結賣壓，早盤同樣帶學員全部獲利落袋，資金立馬卡位一檔隱藏版被動元件股，近期外資持續買超、融資大減，後續表現值得期待。想要怎麼收穫就要怎樣栽，更多的盤勢及個股分享，歡迎加入昇楷 Line@投資園地。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

