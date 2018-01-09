車載+手機面板支撐淡季表現 群創12月營收270億僅月減1.1%

群創 (3481-TW) 今 (9) 日公布去年 12 月合併營收 270 億元，月減 1.1%，年減 15.9%，單月中小尺寸在車載及手機面板出貨支撐下月增 9.4%；合計去年第 4 季合併營收 791 億元，季減 0.5%；累計去年全年合併營收 3292 億元，年增 14.7%；法人預估群創第 4 季毛利率下降到 16.5%，單季每股純益約 0.6 元，全年每股純益約 3.88 元。

群創統計，去年 12 月大尺寸合併出貨量 1058 萬片，月減 0.2%；中小尺寸合併出貨量 2589 萬片，月增 9.4%；合計去年第 4 季大尺寸合併出貨量 3052 萬片，季增 2.8%，符合先前法說會出貨約持平的預估；中小尺寸合併出貨量 7370 萬片，季減 3.1%，表現較先前法說會預估季減 7-9% 好。

群創第 4 季合併營收年減 11.5%，先前法說會預估大尺寸平均出貨單價 (ASP) 季減 5%，中小尺寸 ASP 季增 7-9%，法人推估，群創去年第 4 季毛利率將較第 3 季下滑，單季每股純益約 0.6 元。

群創去年全年大尺寸全年合併出貨量 1 億 1619 萬片，年增 5%，去年中小尺寸合併出貨量 2 億 7078 萬片，年增 20.4%；群創去年第 3 季毛利率 20.3%，營利率 13.7%，稅後純益 87.5 億元，每股純益 0.88 元，累計前 3 季稅後純益 327.33 億元，每股純益 3.27 元；法人預估去年每股純益約 3.88 元。

凌巨 (8105-TW) 去年 12 月營收也出爐，單月合併營收 9.15 億元，月減 13.73%，年減 7.87%，合計去年第 4 季合併營收 30.29 億元，季減 11.06%，年減 0.52%；累計去年全年合併營收 124.62 億元，年增 6.66%。

彩晶 (6116-TW) 去年 12 月合併營業收入 17.6 億元，月減 11.7%，年減 46.5%；去年 12 月中、小尺寸面板出貨量為 4714 萬片，月增 20.5%，去年 12 月大尺寸監視器面板及自有品牌產品出貨量 21.1 萬片，月增 34.5%。

彩晶去年第 4 季合併營收 61.5 億元，季減 7.62%，年減 34.18%；累計去年全年合併營收 237.44 億元，年減 0.76%。