汽車零組件新兵時碩2月上旬上市 承銷價暫定68元

精密機和金屬製品業者時碩 (4566-TW) 將於明 (9) 日舉辦上市前業績發表會，預計 2 月上旬掛牌上市，承銷價暫定為 68 元，主辦券商為凱基證券。

時碩是台灣少見同時橫跨汽車和航太領域的業者，主要產品可應用於汽車零組件、工業應用和航太產業，其中，汽車零組件相關營收占比達 70%，為最主要的業績來源，汽車零組件產品包含汽車安全氣囊氣體發生器關鍵零組件、汽車動力傳輸和引擎配件關鍵零組件。

工業應用類主要產品則為流量計、壓力傳感器、半導體設備零組件和高階腳踏車避震器及皮帶系統齒輪零件等，營收比重約 22%；航太產業則包含飛機起落架、艙門控制系統和引擎燃油伺服與控制系統零組件等，占營收比重約 8%。

時碩強調，由於航太部分產品以鈦合金打造，需長時間研發，且加工鈦合金難度高，形成高進入門檻，客戶包括一線供應商，如美國 UTC、法國 Safran，未來航太產品業績成長力道不亞於其他產品。

時碩董事長黃亞興指出，公司要「做專做精和做強」，已具備各利基市場的事業處，並專注經營指標性客戶，預計今年資本支出約 3.5 億元用以擴增生產設備。

展望未來，黃亞興指出，隨著全球經濟回溫，預估車市將維持穩定成長，尤其各國對汽車節能減排的要求日益嚴峻，看好汽車傳動市場產品成長動能強勁。

在工業應用產品中，時碩認為，屬於高階腳踏車零組件的產品開發有成訂單開始量產有望顯著挹注，而石油開採商於今年開始加快生產速度，對於工業儀表零組件產品需求不弱，看好整體工業應用產品業績仍可望有維持雙位數的成長動能。

在航太產業部分，隨著雙走道 B787 商業客機與單走道商用客機引擎更換採用 LEAP 引擎相關零組件逐步進入量產，時碩營運也將受惠。。

時碩成立於 2000 年，目前實收資本額 6 億元，2014 年至 2016 年合併營收分別為 18.11 億元、22.07 億元和 26.78 億元，年成長率分別達 26.25%、21.89% 和 21.19%；截至 2017 年前 3 季合併營收 24.93 億元，年增 29.4%。

時碩 2014-2016 稅後純益分別為 0.43 億元、1.11 億元和 1.30 億元，每股稅後純益 (EPS) 分別為 0.98 元、2.04 元和 2.36 元，去年前 3 季達 2.71 元，已超過 2016 年全年獲利水準。