〈大同現增股東不滿〉市場派要改選董事 大同聲明：欠缺正當性

大同 (2371-TW) 董事會通過將辦理現金增資 5 億股，引來市場派強烈反對，平面媒體報導，市場派已與王姓大型建商達成協議，將共同買進股票，力拚提早改選董事，大同今 (9) 日晚間重大訊息公告回擊，市場派主張傷害全體股東權益，更恐影響公司正常穩定經營，居心叵測，也欠缺正當性，相信主管機關不會准許破壞秩序者的不當濫權企圖自行召集股東會的聲請。

大同聲明強調，董事長林蔚山個人股票的假扣押，僅屬保全程序，並非喪失其所有權，並無市場派向媒體所述所謂「自動解任」的問題，另外，董事長已上訴最高法院，爭取清白與個人權益；籲請市場派應謹言慎行，切莫繼續誤導投資大眾、破壞資本市場秩序。

大同表示，市場派藉董事長個人事項，揚言召開臨時股東會，提前 2 年餘，全面改選去年 5 月間屆期全面改選的全體董事，這個主張實屬傷害全體股東權益之舉，更恐影響公司正常穩定經營，居心叵測，也欠缺正當性。

大同指出，相信主管機關本於維護全體股東權益與公司正常運作的依法行政，不會准許破壞秩序者的不當濫權企圖自行召集股東會的聲請；大同說，因市場派的言論，導致股價波動甚至讓有心人士藉機入市炒作，恐有損公司、股東權益及善意投資人，陳請相關主管機關應維持股市正常交易與公司正常穩定經營，保護所有股東與廣大投資人。

根據平面媒體報導，大同市場派大買股，今年要拚提前改選，據指出，外傳市場派已與國內王姓大型建商達成協議，將共同買進大同，且在近期內申請召開臨時股東會，解任現任董事且全面改選。

據了解，遭金管會凍結投票權且要求限期出清的中資持股估計約有 31 萬張，從去年 12 月開始，已陸續轉給股市金主及實戶，近期傳聞王姓建商有意加入買進大同股票行列。

據傳，目前中資持有大同的股票約轉單 10 萬多張，等到股票全數轉單後，就可具有投票權；針對媒體報導，大同今日晚間透過重大訊息公告發出聲明反擊。