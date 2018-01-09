【華冠投顧】台股高檔震盪 營收左右股價

◆盤勢分析

大盤創新高後震盪加劇，電子股漲多整理傳產股接棒做多，另外現在是去年 12 月營收公佈的高峰期，很多股票在公佈營收後就出現大幅震盪，投資人要留意股價變化，尤其是利多不漲的股票應先避開。今天以台塑集團表現最亮麗，(1301)台塑、(1303)南亞、(1326)台化 3 檔大漲帶動塑膠股全面上漲。鋼鐵漲多後走勢分歧漲跌互見，強勢股 (9958) 世紀鋼、(2033)佳大再度拉漲停，但並未帶動類股上漲只是個股表現。

昨天漲停的 (4174) 浩鼎今天僅維持小漲，並未帶動資金流入生技醫療族群，只有部分個股反彈，(1786)科研、(6497)亞獅康 KY、(4107)邦特、(4180)安成藥、(8279)生展等個股上漲表現。當電子股回檔整理時，生技醫療股就會出來串場，生技醫療股經過長時間的修正後基期普遍較低，但不是基期低就能進場，還需要有資金的堆疊才能成氣候，在資金還沒大量進駐前仍應多看少做為宜。

漲價題材仍是今年投資的主題，在銅箔基板漲價確立後，半導體的二極體亦有漲價的傳聞。上市櫃中的二極體族群有 (2481) 強茂、(3675)? 微、(5305)敦南、(5425)台半、(6573)虹揚 KY、(8255)朋程等投資人多可留意。

藍慶賜 分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本

資料僅供參考投資時應審慎評估

