【華冠投顧】加權櫃買先漲先跌、換手之後趨勢再上

◆盤勢分析

1) 大盤趨勢：

加權指數經歷連八紅之後，今天出現震盪的格局，9 點半之後，盤勢震盪加劇，許多個股出現拉回整理。觀察拉回的個股中，多數都是月線下彎，整理尚未完成的個股，待第二隻腳打完之後，就有機會重回多方。騏遠觀察大盤和櫃買的走勢，發現櫃買指數在 1/4 創下波段新高，而大盤則是在 1/8 的時候，創波段新高，時間軸方面整整晚了兩天。因此，櫃買先創高、先拉回，是否回測 10 日線，就必須觀察明天的開盤表現。而加權指數今天雖然出現下影線，但是明天是 5 日線的扣抵發動點，若是錯過的話，將同樣的沿 10 日線震盪。由於櫃買指數領先拉回，明天若帶量向上的話，櫃買的指標成份股，將有機會出現帶量表現。

2) 盤勢主流：

今天的盤勢主流是塑化股，(1303) 南亞、(1301) 台塑、(1326) 台化等，因為油價上漲，加上國際氣溫下降，因此增加用油需求。另一個族群則是矽晶圓，包括（6488）環球晶、(6182) 合晶、(5483) 中美晶等，都出現帶量的表現。近一周由於傳產族群輪動向上，低基期或整理過後的個股，都有機會隨的資金輪動而表現，留意基期高低即可

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鍾騏遠分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本

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