三星正式入局 自動駕駛平台競爭繼續升溫

在研究自動駕駛車的道路上，三星選擇了「平台」的切入方式。

1 月 8 日，據美國科技新聞網站 Engadget 報導，在美國國際消費電子展上，三星電子對外發布了自行研發的自動駕駛平台——「DRVLINE」。該平台可整合軟體和硬體，幫助外部汽車製造商推出自動駕駛汽車。

Engadget 的報導稱，該平台將允許接納第三方硬體或軟體，汽車製造商也可以生產訂製的、技術先進的自動駕駛汽車。該平台開發的第一款產品將是一個多功能智慧攝影機，能夠發出車道偏離警告、碰撞警告、識別行人警告，預計產品將於今年發貨。

三星電子首席戰略官 Young Sohn 表示，開發自動駕駛平台需要在全行業展開緊密的合作，僅靠一家公司不可能完全抓住這個機會。自動駕駛技術是一個十分複雜的挑戰，通過平台戰略，三星希望能夠邀請行業內的優秀公司加入，共同開創自動駕駛的未來。

去年 3 月，三星斥資 80 億美元收購哈曼卡頓，被外界認為是進軍自動駕駛或汽車行業的信號。之後，三星於 2017 年 9 月在法蘭克福車展上正式宣布，將成立汽車商業戰略部門，從事自動駕駛和高級駕駛員輔助服務（ADAS）方面的研究。

但是，三星研發自動駕駛技術的思路也很明確，不會自主開發相關硬體，而是開發相關軟硬體系統，為汽車製造商使用。

除了三星，百度、谷歌、輝達都在走「平台」路線。

百度「Apollo」平台

百度是中國涉足自動駕駛領域較早的企業，多年來一直專注無人駕駛技術的研發。

早在 2013 年，百度率先創建了一個深度學習研究院；

2014 年，又在矽谷建立了一個實驗室，名為 Baidu Research；

2015 年，DuerOS 的第一個版本發布，這是一個對話式 AI 平台；

2016 年，百度發布了自動駕駛汽車技術和百度大腦，如今後者已經成為中國最活躍的 AI 平台，開發者的數量在快速增長，可以快速把 AI 技術進行商業化；

2017 年 4 月，百度宣布開放自動駕駛平台「Apollo」，旨在向汽車行業合作夥伴提供開放的軟體平台，幫助他們快速搭建一套屬於自己的自動駕駛系統。

2018 年 1 月 8 日，百度又推出 Apollo2.0 自動駕駛平台，該平台將用於支持輝達、英特爾、NXP 半導體、以及 Renesas 這四家主要的運算平台。

按照百度集團總裁陸奇的說法，Apollo 就是自動駕駛的安卓系統——提供一個便利的框架，讓開發者們能夠在其中發揮。陸奇表示，Apollo 將比安卓系統更加開放，截至目前，其合作夥伴已突破 90 家。

谷歌 Waymo 輔助自動駕駛系統

相較於開發自動駕駛汽車，谷歌選擇了專攻自動駕駛系統。

2012 年，為了儘快將成熟產品推向市場，谷歌率先開發了能在高速公路應用的自動駕駛技術。

但在測試過程中，當無人車時速到達 90 公里 / 小時後，測試者就開始分心做其他事。即使系統發布警報，也無法保證人員安全，因為這些測試員幾乎失去了對周圍環境的感知。

2017 年 10 月 31 日，谷歌母公司 Alphabet 旗下自動駕駛部門 Waymo 的首席執行官 John Krafcik 表示，公司已經停止開發允許駕駛員在危險緊急情況接管無人車的功能。因為對駕駛輔助功能的依賴不僅會導致使用者分心同時也無法保證駕駛員能夠及時做出反應。

輝達 AI 自動駕駛平台

除了網路巨頭，硬體企業也加入了研發自動駕駛平台的隊伍。

2017 年 10 月，輝達正式發布了全球首款人工智慧 (AI) 自動駕駛平台——「DRIVE PX Pegasus」。

該平台配備了四個高性能 AI 處理器，為全自動駕駛汽車提供了強大的計算能力，運行速度可達每秒 320 億次，足以支持 「Level 5」級別的自動駕駛汽車，從而能大幅降低能耗和成本。

輝達汽車事業部總監丹尼 · 夏皮羅（Danny Shapiro）表示，DRIVE PX Pegasus 平台的整套系統體積只有「汽車牌照」大小，其工作時所需能耗更低。

據輝達方面透露，已有 225 家企業使用該平台，其中 20 家正在開發無人駕駛出租車。

分析人士認為，人工智慧時代到來後，輝達大舉押注自動駕駛；在與英特爾、谷歌的激烈競逐中，輝達藉助 Drive PX 平台占據了上風。

越來越多的網路企業、傳統車企都入局自動駕駛領域，自動駕駛平台的作用也會日益凸顯。就像陸奇說的，汽車工業更複雜、更強大，汽車大腦所需要的知識和能力（就）更加強大，Apollo 對汽車工業的影響和貢獻將是非常巨大、非常深遠。

『新聞來源／華爾街見聞』