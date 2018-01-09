〈CES開展〉輝達走在自動駕駛前端 黃仁勳：希望徹底改變我們與汽車的互動方式

騰訊證券今 (9) 日報導，據美國財經網站 MarketWatch 報導，輝達 (NVDA-US) 與一些全球最大的自動駕駛系統的汽車製造商有很多合作關係，但周日，該公司宣布與 Uber 建立了一項不同合作夥伴關系，並宣布將推動輝達自動駕駛技術的新發展。

輝達 周日晚間在拉斯維加斯舉行的消費電子品展（CES）展前的新聞發布會上說，它將為這個美國最大的叫車公司 Uber 提供自動駕駛硬體，這一合作夥伴關係已經通過該公司與 Volvo 汽車公司的獨立關係而取得了初步成果。

聲明中 Uber 還表示，其自動駕駛汽車 (大部分是配備了英偉達硬體的 Volvo 汽車) 已經累計行駛了 200 多萬英里，而其中的 100 萬英里是在過去 100 天行駛的。

輝達股價周一創下新高，盤中創下 225 美元的歷史紀錄，收盤上漲 3.06%，報每股 222 美元。 在過去 12 個月裏，該股上漲了 117%，輕鬆超過了道瓊斯工業平均指數 26.7% 的漲幅和科技股占大比重的納斯達克綜合指數 29.5% 的漲幅。2016 年，輝達曾是標準普爾 500 指數成分股中表現最好的股票 %。

輝達股價

輝達計劃在本季度開始在汽車中測試新的處理器。其「在一張晶片上的系統」據稱將花費 20 億美元用於研發並提供一個完整數據中心的計算能力，該系統將在 Uber 客戶中擁有最高的比重。該公司已經為 25 個客戶提供其所謂的 「 智慧出租車 」 解決方案，Uber 是其中一家。

自 2012 年的一項學生研究項目顯示，圖形處理器（GPU）可以加速機器學習， 輝達 已經在研發上投入了超過 80 億美元，這使得該公司的服務器業務的蓬勃發展並且在汽車業務上發現了這個方向的尚未達成的同等大小的增長潛力。

輝達還展示了其與製造業合作夥伴大眾汽車公司的合作，將合作重點放在了該公司的新軟體產品上，其目標不僅僅是駕駛。Drive IX 和 Drive AR 系統將允許製造商和軟體開發人員建立新的服務，包括增強現實功能、手勢和臉部識別功能等。

輝達 CEO 黃仁勳。(圖：AFP)

輝達 CEO 黃仁勳說，「我們希望徹底改變我們與汽車的互動方式。」

輝達和大眾最初於去年 7 月宣布了他們的自動駕駛合作計劃，公司高管赫伯特 - 迪絲 (Herbert Diess) 和黃仁勳一起在台上展示了大眾汽車承諾的的虛擬現實巴士之旅技術的計劃。黃仁勳還宣布與百度（BIDU）的自動駕駛汽車合作，並與汽車零組件製造商 ZF 達成了一項協議。

「 在自動駕駛汽車市場上，輝達展示了強大的創新和領導力，展示了與 Uber 和大眾等客戶和合作夥伴關係。 」 機器學習研究公司 Moor Insights 的克里斯 - 懷爾德 (Chris Wilder) 表示： 「 要想在這個行業獲得成功，科技公司不僅必須解決安全性、可伸縮性和可靠性方面的問題，還要解決汽車內外的整體用戶體驗的問題。” 」

輝達在消費電子產品展上的聲明顯示，他們正在全面接近自動駕駛體驗，這將使 輝達 在這個蓬勃發展的市場中保持領先地位。