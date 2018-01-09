網路泡沫後新高 創投投資新創公司達840億美元

研究機構 PitchBook 數據顯示，美國創投公司的投資金額，來到網路泡沫後的新高，但此舉也造成許多獨角獸公司的產生，這些公司維持在私人狀態的時間越來越長，也導致投資者需要更長的時間，才能從投資中獲利。

美國的創投公司，去年共投入 840 億美元投資超過 8000 間新創公司，上一次市場針對矽谷和其他公司投資這麼多金額，就是在網路泡沫時期，而 PitchBook 執行長 John Gabbert 指出，現在的創投投資環境，比起當時建全許多，並且有多面向的支持點，暗示現在的創投環境已不比當年網路泡沫時危險。

創投基金投資新創公司之規模 達到網路泡沫後的高點 圖片來源：Bloomberg

許多已邁向成熟階段的私人公司，擁有強大的消費者吸引力，這些公司往往能得到大額投資。PitchBook 指出，市值超過 10 億美元的獨角獸公司，在 2017 年共募資 190 億美元的資本，為有史以來總金額最高的一年。

去年的大額投資案包括：叫車服務公司 Lyft 在兩輪募資中獲得 25 億美元，辦公室共享公司 WeWork Cos 獲得軟銀 30 億美元投資，Elon Musk 的 SpaceX 成功募資 4.5 億美元。

而這些新創公司之所以選擇維持私人公司狀態，代表著他們需要從創投尋求更多資金，而軟銀集團的 1000 億美元 Vision 基金，與其他企業風險投資基金，也樂於投資新創公司，在此循環下即造成新創公司選擇延後上市 (IPO) 的狀況。