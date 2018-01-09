【華冠投顧】丞唐講股：台股空方不止、多方不息 - 何丞唐 分析師

台股早盤以小紅開出之後，一度站上最高點 10931 點，創下 27 年來新高點，但因整體電子股拉回整理，使大盤創高後不久即翻落平盤以下震盪，最低來到 10860 點，挑戰 5 日線 10872 點，終場加權指數收在 10914 點，小跌 0.86 點，成交量為 1302 億元。電子族群下跌 0.3%，金融族群小跌 0.05%。

盤面上，電子權值股，2330 台積電、2317 鴻海收平盤，股王 3008 大立光收在 3745 元，下跌 4.7%，2454 聯發科收 304 元，上漲 2%，2344 華邦電收 24.35 元，上漲 1.46%，2303 聯電收在 14.75 元，上漲 0.35%，3481 群創收在 12.35 元，下跌 1.2%，2353 宏碁收在 25.25 元，下跌 1.55%。今日傳產族群相對有表現，包括 1314 中石化、1718 中纖、2014 中鴻、2610 華航、2208 台船、1312 國喬等以紅作收。

台股在日線連 8 紅之後，首度以小黑作收。本周 11 日大立光法說，市場關注法說內容及未來展望，為電子相關族群後續走勢帶來指標參考。近期在尬空及資金充足、類股輪動健康之下，大盤持續反彈。空方部隊不止、多方不息，後續觀察籌碼變化，穩紮穩打。

※以上內容由華冠投顧 何丞唐 分析師 整理提供，

投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。