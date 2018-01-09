【日盛投顧】漲多震盪 多頭仍在

◆盤勢分析

1. 美股維持高檔震盪、甚至再創波段新高，週二台股亦呈現開高，開高不久後進入震盪整理，盤面以非金電表現較佳，原物料相關者走勢尤其強勁，塑化、紡織與造紙成為週二台股主軸，終場指數收在平盤附近，僅僅小跌 0.86 點，收在 10914.89，成交金額縮小至 1302.34 億元。

2. 觀察台股技術面，自去年底以來台股 K 線呈現連九紅後開始出現震盪，日 KD 指標來到高檔超賣區，再加上短線指數正乖離過大，推測台股短線或將進入震盪整理，惟去年底、今年初以來的連續上漲，短中期均線已經漸漸獲得扭轉，60 日均線擺脫去年 12 月中一度出現走跌的窘境，於去年底開始出現翻揚，短期 5、10、20 日均線亦呈現多頭排列，預料台股即便出現拉回，回檔空間將有限，1/3 向上跳空缺口上緣 10759 將具支撐，下緣 10710 不易實質回補，推估近期台股整理區間約在 10700-11000。觀察台股籌碼面，外資 - 1.32 億元、投信 + 5.62 億元、自營商 + 7.28 億元，三大法人合計買超 11.58 億元。

非金電持續是主軸 金融股則是伺機而動

1. 觀察台股盤面結構，電子 - 0.30%、金融 - 0.05%、非金電 + 0.52%、櫃檯市場 - 0.63%，三大區塊中仍是以非金電表現最強，金融類股則是次之，電子股仍然是相對弱勢。非金電以原物料為主軸，包括水泥、塑膠、鋼鐵、非鐵金屬、造紙皆有表現，觀光、TESLA 概念股亦是盤面焦點；金融股則是持續呈現穩健上攻模式，週二稍有拉回，但短中多格局不變；電子股持續是近期最弱勢的區塊，諸多漲多股紛紛拉回，僅能呈現個別族群表現，以 CES 相關概念股、矽晶圓、封測、記憶體、電信股較有表現，趨勢偏多週二稍有回檔的被動元件、網通與設備，部份回檔個股量價沒有失控者，操作上亦值得留意。