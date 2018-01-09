勞基法修法無共識立院將表決大戰

立法院今 (9) 日繼續召開臨時會，處理《勞基法》修正草案，經過上午兩個小時協商，朝野仍然沒有共識，立法院長蘇嘉全宣布協商結束，進入院會廣泛討論程序，預計之後立法院將上演表決大戰。

國民黨團書記長林為洲協商後表示，這個法通過之後，會被三箭齊發，民進黨說的把關機制讓人沒信心，國民黨團會全力阻擋，不管用什麼樣的戰術，只要能夠突顯國民黨團的主張及延遲法案通過，都會來使用。

民進黨立院黨團總召柯建銘則說，這個法最主要是要有彈性，任何把關都有慎重在處理，尤其民進黨執政，一定會更慎重處理對勞工權益的保障，當然彈性會有所調整，不希望在野黨一昧抹黑，協商已經走過一輪，讓大家盡情發揮，後面有大體討論和逐條討論，都有很多講話的機會。

柯建銘並說，希望國民黨不要用案海或過度的動作，來阻礙修法，大家已經談了這麼久，要珍惜這兩天大家協商的成果。

歷經 2 個小時朝野後，對於鬆綁 7 休 1、輪班間隔時間，及休息日加班費改為核實計算等關鍵條文，朝野都未獲共識。國民黨立委隨後進入議場，在頭上綁起「勞權已死」、「過勞」的白布條，並拉開「反對修惡勞基法」大海報，痛批民進黨修法不周延。

對於民進黨原先預估周三前能完成《勞基法》修正二、三讀，不過柯建銘坦言，國民黨提案海戰術，還把麥克風拿進來，看起來過程不會很順利，就隨機應變，時間上也沒辦法控制。

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