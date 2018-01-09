香港強積金去年績效8年最強 上班族大賺14.7萬台幣 台灣呢？

2017 年香港強積金 (MPF)(退休基金) 表現 8 年來最強勁，平均回報高達 20.55%，人均賺近 39000 港元 (約 14.7 萬元新台幣)。港股去年表現冠絕全球，港股基金回報有近 40%，跑贏其他基金。

據理柏 (lipper) 統計數據，12 月強積金 481 檔成分基金平均升 1.18%，連續 12 個月正回報；全年計強積金平均回報 20.55%，是自 2009 年後回報最好的一年。

若不計新供款，以積金局截至 2017 年 9 月底止，全港強積金總淨資產值約 7928.46 億元 (港元，下同)，及總登記人數約 419 萬人計算，平均每人 12 月於強積金約賺 2232.9 元，去年全年累計更大賺 3.89 萬元。

各類基金中，香港股票基金表現最標青，2017 年全年回報達 39.6%；其次是大中華股票亦累升 39.5%，第 3 是亞太區 (除日本) 股票，回報亦有近 37%。

恒指走勢

至於表現最差的都是低風險基金，表現最差是港元貨幣市場基金，去年全年回報甚至不足 1%；美元貨幣市場基金回報亦僅得 1.4%。債券基金回報亦遜色，港元債券基金回報只有 3.1%。

《星島日報》引述光大新鴻基金融財富管理策略師溫傑表示，受惠資金湧入港股的勢頭持續，加上港股估值仍相對吸引，預期港股升勢仍未完結，市民在整理強積金組合時，可以適量增加港股基金的投資比重。

他續稱，雖然港股存在回調壓力，但預期企業陸續公布去年全年業績理想，相信整體方向仍以升市為主，有利今年首季強積金回報繼續錄得正回報。

反觀台灣，《蘋果日報》報導，據勞動部基金運用局 2017 年 12 月 19 日公布的統計數據顯示，截至 2017 年 10 月底，各類基金共賺 2541.3 億元 (新台幣，下同)，為歷年來新高，收益率 7.05%；其中新制勞退基金賺進 1249.3 億元，收益率 7.12%，若以目前超過千萬名勞工適用勞退新制、新制專戶約 1117 萬個估算，每個帳戶將可分到 11000 多元。

勞退新制 2005 年 7 月上路，勞金局前身、勞工退休基金監理會 10 年前成立，當時基金規模 6186 億元，截至今年 10 月底，已經成長到 3 兆 8663 億元。

勞金局表示，2015 年平均每個新制帳戶虧損 125.2 元，2016 年則賺 4755 元，2017 年仍有 2 個月收益數尚未出爐，確切的投資收益要到 2018 年 2 月才可確定，3 月將分配給勞工的勞退新制收益。