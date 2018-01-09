反差萌甜點鋪－汽車修護廠Ｘ咖啡甜點 最潮的職人汽車修護廠　遇上美味手沖咖啡與甜點

【撰文｜曹憶雯 攝影｜蔡孝如】

行經汽車維修廠林立的新莊中華路上，斗大的藍底白字招牌「日豐汽車保養廠」醒目搶眼，門外停放待修的汽車，門內的坐在窗邊的女孩們卻在吃甜點吱吱喳喳聊天，感覺雖然衝突，氣氛卻意外的好。

傳統咖啡館多擺設咖啡豆和手沖壺，日豐企業社的架上卻是汽車保養品和修理工具。

「日豐企業社」少老闆張博智，穿上圍裙站在吧台沖咖啡，怎麼看都是不折不扣的咖啡師；當他脫下圍裙，用千斤頂抬起汽車檢查時，又給人一種信賴感，像這樣對比強烈的身分轉換，已成為他的日常。

穿上圍裙的張博智，有模有樣沖煮咖啡，一人身兼汽車保養廠技師和咖啡師身分。

張博智用千斤頂抬起客人的汽車，看起來又 man 又帥氣。

父子倆人一起圓夢

超乎預期的父子圓夢計劃，吸引許多老客戶和新客人，張博智說：「搬來新店面後，爸爸的運匠顧客看到店內有年輕女孩都會立刻衝出去，非常害羞，久了習以為常，還會點外帶黑咖啡提神醒腦。」他的另一個朋友，想利用假日保養汽車，又怕浪費約會時間惹怒女友，只好什麼都不說把她帶來，沒想到女友就像發現新的 IG 打卡點，比他還興奮。

店內處處有巧思，汽車用的大螺絲可以拿來捲放帳單。

陽剛的修理廠飄散柔和咖啡香

店內每月更換一次豆單，堅持「少量進豆，為新鮮把關」，每天維持 5 款日豐手沖咖啡，精選中焙到淺焙的豆子，例如哥倫比亞花蝴蝶、衣索匹亞耶加等等。除了沖煮咖啡，張博智也學會手作甜點，女孩最愛的「黑糖拿鐵」，上層灑滿手工黑糖粉再點綴動物腳掌造型的奶泡，超級療癒；

外帶的「Espresso 濃縮液」現沖現裝，倒入威士酒瓶裡帶回家，就能自己調整濃度，輕鬆喝杯好咖啡。每天手工製作的甜點，「Oreo 生乳酪蛋糕」不加砂糖，只用餅乾原有甜度，鹹甜的口感讓人一口接一口；

另一款「莓果生乳酪」酸中帶甜，佐咖啡享受最過癮。像這樣，顧客坐在窗邊吃甜點、喝咖啡，一邊看愛車進行修護，也成了新北市獨一無二的另類風景。

日豐企業社

新北市新莊區中華路二段 33 號

02-2990-7339

FB 粉絲頁：日豐企業社

11:00～19:00（週日公休）

黑糖拿鐵 90 元、手沖咖啡 100 元、莊園豆冰拿鐵元、120Oreo 生乳酪蛋糕 100 元、三種莓果生乳酪蛋糕 150 元、Espresso 濃縮液 250 元

所有資訊以商家公告為準，建議出發前再次確認

來源：《行遍天下》 2018 年 1 月

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