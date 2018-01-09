找到生命座標，驕傲地飛翔 台中 Ｘ Stray Bird漂鳥青年旅館

【撰文｜Lingling 攝影｜陳佑瑄】

當聽聞薰衣草森林正式推出旗下第八個品牌～青年旅店，不禁讓人好奇著，有了療癒型緩慢旅店、在地紮根的緩慢文旅與旗下眾多品牌後，薰衣草森林走入城市，改走以平價、經濟型的青年旅店究竟會是什麼模樣。2018 年 1 月 1 日，這一棟有著鳥兒飛翔在大廳天際，充滿著年輕活力朝氣的「Stray Birds 漂鳥青年旅館」，正式對外亮相。

那是一棟位置再方便不過的台中新旅店，就位於近來台中最熱鬧勤美誠品商圈，緊鄰著大馬路，週邊民生所需一應俱全；搭上電梯，緩緩升至 8 樓大廳，門一開，迎來的是年輕人們的笑容與活力，帶著一點微嫩微飽和顏色的大廳，陽光透過玻璃窗顯得清亮，「Stray Birds 青年旅館」的訴求不言而喻。

取名為漂鳥，源自於向 1896 年德國青年發起的漂鳥運動致敬，漂鳥運動（Wandervoge，Wander 是飄泊，Voge 是鳥）要年輕人學習候鳥精神，走入大自然中追逐生活真理，並在其中歷練生活能力。而這樣的精神正好與漂鳥青旅不謀而合，他們積極與當地青年串連，發展出屬於自己一套的在地路線，不走馬看花、行的是對土地深度探索與有意義的旅行；入口的大面地圖牆，用一張張貼紙直接點出在地人的真情推薦旅行路線；用餐空間的牆壁上，邀來台中青年的揮灑創作，說的是「從『中』出發，串連城鄉點點繁星」的故事。

於是在大廳的設計上，創造是辦理入住同時也是共同工作空間（Co-working space），長長大桌是早餐享用區，同時也開放著青年創業辦公室，一天只要 150 台幣的費用，就能讓正要夢想起飛的年輕人使用上一整天。再往裡頭走，接待櫃檯的正後方，是一方閱讀區，擺放整齊的書籍在自然光透亮照射下顯得閃閃發光，沿著窗戶設置的休閒空間也是一派輕鬆，漂鳥留了大片座位區讓旅人們能在這裡造夢與交流。

空間上的創意來自天馬行空

房間也是有意思的空間，腳對腳可共用中間桌子的兩人房、一大張床的雙人房、4 人房、共同空間的 8 人房，各種青年旅行的模式都考慮進去了，每間房牆上揮灑著來自員工的創意發想旅行字句，同樣也在對應著「漂鳥運動」的熱血宣言；不僅如此，女生還有專屬樓層讓女孩使用公共衛浴空間能夠安心。

從接待大廳直通的最頂樓天台空間，是熱血也是閒適空間，放上躺椅就這樣在台中的空中看著浮雲流動，當然未來這兒更可能是交流場域，天光演唱會、互動活動、分享會的點子，從「中」出發的好創意正源源不絕地從年輕人腦袋中竄出。

Stray Bird 漂鳥青年旅館

台中市西區公益路 201 號 8 樓

04-2301-5518

www.straybirds.com.tw

2018 年 1 月 1 日至 2 月 13 日，開幕優惠價每床 400 元起

所有資訊以商家公告為準，建議出發前再次確認

來源：《行遍天下》 2018 年 1 月

更多精彩內容請至 《行遍天下》