Cramer：大麻、比特幣與美光 都屬投機性資產

鉅亨網新聞中心 2018年1月9號12點11分

《CNBC》的 Jim Cramer 喜歡用 Twitter 與和觀眾互動，而從中他發現，大麻、比特幣及美光 (Micron) (MU-US) 股票，其實有個共同點－都是投機性資產。

Cramer 表示，近期投機者的主要問題，多圍繞在這 3 個領域。不過他擔心，購買這 3 項資產的人，可能並不知道自己實際上是在炒作。

Cramer 說，人們似乎覺得這是在進行「正常的」投資，「我認為這是一個錯誤」。

他表示，這些加密貨幣，最終恐怕無法與他們實際代表的價值同步，除非加密貨幣像實際貨幣一樣被對待和使用時，他會改變想法，變得更積極。

大麻因加州近來的合法化，而備受注意。但另一方面，傳美國司法部長 Jeff Sessions 正制定計畫，撤銷歐巴馬時期要求聯邦政府不得干預州政治法律的一項法案。相關消息讓大麻類股票重挫。

Cramer 表示，由他個人觀點，這個產業已經有太多投機行為。

不過，讓 Cramer 遭最多爭議與質疑的，可能是他對美光股票的看法。

他指出，美光有兩個主要產品，快閃記憶體和 DRAM 晶片，都是周期性的產品，價格會經歷起伏。

儘管這兩項產品前幾個月都出現大漲，但 Cramer 認為，這對美光下一份業績報告來說，都是潛在的危機，代表已經沒有多少上漲的空間了。

Cramer 表示，美光股票在他人生中，已經崩跌過 3 次，當前的情勢，與前 3 次沒有太大的差別。在產品處價格高點時，美光大量出貨，一旦價格已達高點，接下來就會多年滑落了。

Cramer 說，聰明的投機很棒，「但了解到自己是在投機，而非投資，會讓人感覺更好。」