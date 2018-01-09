賈躍亭FF汽車CES展會前開放試駕：稱資金問題緩解 年底前完成小批量交付

在 2018 年國際消費電子展（CES）開幕前夕，賈躍亭的法拉第未來（FF）公司舉辦了一場試駕活動。

騰訊一線消息稱，試駕的 FF91 測試工程車外觀上與去年發布會公布的車輛沒有任何區別，依舊尺寸很大。試駕車輛前儀錶盤附近印有「FF91 Beta-05」字樣，FF 負責人稱這是第五台 Beta 車輛，目前 FF91 測試車輛的序號最大是 20，由此可推斷目前在測車輛至少有 20 輛。

在性能方面，測試車輛是四輪驅動，動力達到 1000 匹馬力，配備了 150 千瓦時的電池，續航里程約為 380 英里，還具有自動駕駛功能。

據澎湃新聞消息，法拉第未來工作人員介紹稱，此次亮相的 FF91 車型將在今年年底前完成小批量交付，售價不便公布，「FF91 絕對是一款定位超豪華車的產品，定價上不會對標特斯拉，產品上會對標賓利、勞斯萊斯，但價格會比它們便宜很多。」

此外，有法拉第未來負責人還向澎湃透露了公司的融資進展，他表示：

最頭疼的資金問題正在緩解，75% 的供應商已經恢復供貨，這其中大部分的欠款都還清了。隨著資金狀況的緩解，FF 今年會分階段發布和揭曉 FF91 的更多細節。今年第一季會公開車內內裝，再過兩三個月發布車聯網功能，在量產前會完成最終的發布。

但該負責人拒絕回應資金來源問題。

法拉第未來的融資之謎

2017 年 7 月，賈躍亭在樂視深陷困局的情況下飛往美國，聲稱將專注於法拉第未來公司的融資、造車事宜。此後一段時間裡，關於法拉第未來資金鍊枯竭、高管離職的消息不斷傳出。

2017 年 12 月 17 日，賈躍亭在 FF 內部全員大會宣布，FF 完成了超過 10 億美元 A 輪股權融資。

但此次融資的投資方一直未「現身」，李澤楷、聯想等多方「疑似」投資人紛紛公開否認參與 FF 融資，騰訊《稜鏡》援引分析稱，投資人很可能是賈躍亭本人。

10 億美元雖然是一筆巨資，但估計仍難滿足賈躍亭的造車夢想。有 FF 前高管對《稜鏡》表示，「賈躍亭對產量的構想是年產 300 萬台，這就需要 10 座工廠，一座工廠投資 10 億美元來看，那就是 100 億美元，這樣的公司即使融資充足，10 年內也沒有盈利的可能。」

『新聞來源／華爾街見聞』