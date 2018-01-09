【富蘭克林華美投信】新興亞洲深具吸引力 各國題材滿載 平衡投資擁優勢

新興亞洲經濟動能強勁，持續推動 GDP 成長，且政經狀況穩定，股、債資產相對其他新興市場區域具投資價值，其中亞股具消費、科技、金融等景氣復甦題材，亞債於各債種中有較高到期殖利率與較低存續期間，納入資產配置可適時防禦並扮演收息角色。富蘭克林華美投信建議，基於穩健布局策略，可挑選長期風險報酬比（夏普值）表現佳的亞太平衡型基金，穩健投資新興亞洲成長潛力。

富蘭克林華美亞太平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人楊子江表示，今年新興亞洲企業 EPS 可望續增長，根據 CIMB 資料，各主要國家企業 EPS 預估年增率均在 6% 以上，表現最佳的印度甚至高達 25.1%，這將是股市主要成長動能。新興亞洲各國股市本益比目前處合理位置， MSCI 亞洲（不含日本）指數 P/B（股價淨值比）也約在均值上下一個標準差間震盪，尚未出現高估疑慮，在企業獲利預估向上趨勢不變下，亞洲股市表現可期。

楊子江分析，個別股市方面，中國各大券商對於今年陸股表現樂觀，看好製造、消費升級，以及金融類股表現，有利資本市場表現，A 股可望震盪上行；印尼銀行放款恢復增長，自 2016 年底點攀升，顯示景氣復甦，且人口紅利加持內需市場成長潛力，如汽車年銷售超過百萬輛，是東協第一大汽車市場；印度走出廢鈔影響，近期經濟數據出現改善，未來成長備受看好。

整體而言，新興亞洲各國產業各具優勢，大中華科技、消費受惠於全球景氣復甦，東協擁龐大內需與基礎建設市場潛力，印度以金融為主要題材，日本有自動工業化需求等。富蘭克林華美投信認為，現階段投資亞股宜側重消費、科技與金融，瞄準高股息及高成長潛力股，同時基於穩健布局策略，應廣泛布局亞太區域，並採股、債混搭策略提升投資效率，兼顧資產增值與穩健收益的機會。

《富蘭克林華美投信獨立經營管理》

高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重，基金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險，請詳閱基金公開說明書。該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。

配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站 www.FTFT.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。

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