全球「好野」地圖 中國富豪人數10年增4倍

摘要：萊坊報告顯示，全球百萬富翁最多的城市依然是倫敦和紐約，但中國城市近年來高凈值人群數量實現飛速增長，有 5 個城市排入亞洲前十。同時，亞太、北美、歐洲是全球財富最集中的地區。

多少錢才算有錢，是「一億的小目標」還是 100 萬人民幣？財富管理界通常以 100 萬美元或 600 萬人民幣的可投資資金作為門檻，將這群人群稱作高凈值人群。也就是說，「百萬富翁」的說法仍不過時，只是要按美元來算。

全球的「百萬富翁」如何分布？地產諮詢公司萊坊近日發布了《2017 年財富報告》，對全球高凈值人群的分布情況進行了統計。

截至 2017 年末，全球可投資資產超過 100 萬美元的富人共有 1646 萬人，占全球人口的 0.2%。擁有 3000 萬美元以上財富的超高凈值富豪，全球共有 16 萬人，占所有百萬富豪中的 1%；而 100-500 萬美元的普通高凈值人群則有 1486 萬，占富人總數的 90%。

來源：萊坊《2017 財富報告》

亞太北美歐洲全球最富

在各全球區域中，亞太地區富豪的財富總量最大，其次是北美和歐洲。而拉丁美洲和非洲無論是財富增量還是比重，均排名墊底。在過去七年中，全球高凈值人群的財富總共增加 20.6 兆美元。

來源：萊坊、凱捷

倫敦紐約最富 中國富豪人數十年增 4 倍

在全球城市中，富人數量最多的依然是倫敦和紐約，百萬富翁數分別達到 35.72 萬和 33.92 萬人。其中，倫敦財富超過 3000 萬美元的富豪人數達 4750 人，而紐約的超高凈值人群更是高達 6570 人。

來源：萊坊、凱捷

此外，舊金山、洛杉磯、法蘭克福、巴黎、多倫多、蘇黎世等歐美城市也是高凈值人群集中的城市，這些城市均屬於高科技、金融或商業中心中心。

來源：萊坊《2017 財富報告》

亞洲城市中，百萬富翁最多的依然是東京，達 28 萬人。而中國城市則占了 5 個，中國香港排名第二，有 22.79 萬高凈值人士，北京排名亞洲第四，高凈值人群達到 12.21 萬；此外，上海、台北、深圳分別排名亞洲第六、第八和第十位。報告顯示，過去十年來，中國高凈值人群增長了近 4 倍，從 18.8 萬增長到 71.9 萬。

來源：萊坊《2017 財富報告》

胡潤：大中華高凈值家庭已達 161 萬戶

或許由於統計口徑和數據來源的差異，萊坊的《全球財富報告 2017》與今年第三季發布的《2017 胡潤財富報告》所統計的高凈值人數有些許差異。

據胡潤報告顯示，大中華地區擁有 600 萬以上可投資資產的家庭數量已達到 161 萬戶，其中中國香港有 18.5 萬戶，中國澳門 6000 戶，中國台灣 15.2 萬戶，中國內地有 126.7 萬戶。

北京仍是中國高凈值家庭最多的城市，共有 22.3 萬戶，而上海今年首都超越香港，擁有 19.24 萬戶高凈值家庭，香港則排名全國第三。

而依據家庭總資產來計算，2017 年中國 600 萬資產的家庭戶數已高達 460 萬，北上港依舊位列前三。

來源：胡潤研究院

有趣的是，若按照富豪密度來看，香港仍排名全國第一，每 34 人中，就有一人家庭資產達到 1000 萬；北京排名第二，台北、澳門、上海分列 3 至 5 位。長三角和珠三角城市群依然是富人最集中的地區。

來源：胡潤研究院

『新聞來源／華爾街見聞』