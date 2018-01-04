盈富基金淨值首破千億 這幾檔重磅籃籌股是幕後推手

港股今年開春一舉衝上 3 萬點大關，連帶盈富基金 (2800-HK) 資產淨值也首次突破 1000 億元 (港元，下同)，相當於 130 億美元，成為香港首檔、也是唯一一檔達到此規模的交易所買賣基金 (ETF)。

盈富基金的基金經理人為道富環球投資管理，根據盈富基金網頁顯示，截至昨 (3) 日，盈富基金的總資產淨值達到 1013.48 億元，總市值為 1010.94 億元。截至 1 月 1 日，盈富基金的股息率為 3.09%。

港股延續去年的強勢，升幅主要由幾檔重磅藍籌股推動，截至 1 月 1 日，盈富基金主要持股有滙控 (0005-HK)、騰訊 (0700-HK)、友邦 (1299-HK) 和中國平安 (2318-HK) 等，當中單計滙控和騰訊的比重已佔 19.88%，該些股份過去一年均為表現理想的藍籌股，隨著股市持續造好，盈富基金的資產淨值亦水高船漲。

盈富基金昨日收報 30.7 元，升 0.2%。

盈富基金股價

《星島日報》引述耀才證券研究部副總監陳偉聰表示，盈富基金資產淨值突破 1000 億元，主要與港股過去一年價、量齊升有關，加上在債券市場表現欠佳之下，環球資金偏向投資股權形資產，資金從而流向估值相對較低的港股，盈富基金從中也有受惠。

至於後市看法，陳偉聰表示，雖然昨日港股在高位徘徊，但他相信本輪升浪仍未完結，恒指短期有望上探 31000 點。