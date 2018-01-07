〈CES開展〉五大趨勢亮點 聚焦5G、AI、自駕車、VR

美國消費性電子展 (CES) 將在 1 月 9 -12 日開幕，今年有全球近 4000 家廠商參展，展示最新技術及創新產品，為全球最受業界矚目的科技盛會之一，預估今年參觀人數上看 18 萬人，展場亮點主要聚焦在 5G、AI 人工智慧、自駕車及虛擬與擴增實境 (VR/AR)，料也將是今年重要的產業趨勢。

每年 CES 都吸引來自世界各地的產業菁英、專業人士及主流媒體的參與，去年 CES 吸引全球 150 個國家逾 4000 家廠商參展，展位面積超過 260 萬平方英尺，創下歷史紀錄，共展出 2 萬項以上新品，參觀人數達 18.4 萬人，演講人數超過 1200 人。

今年 CES 將有 11 個官方場地，展覽面積達 250 萬平方英尺，擁有 24 個產品類別和 20 多個商場，預計將舉辦 65 場以上的會議，演講嘉賓超過 800 名，主講各類主題，包括主要趨勢和新興技術；另外，CES SuperSessions(超級會議) 則將展示新興的行業趨勢，主題包括隱形醫生、自駕車、把 AI 變成新的經營方式、認知技術和虛擬現實 (VR) 等。

CES 是消費電子技術領域的世界聚集地，是 50 年來創新者和突破性技術的試驗場，今年在全球創新部分將討論通過全球推廣 5G 網絡所實現的創新成果，如自駕車、衛生保健和智能城市的突破、使用在商業和消費者的 AR / VR 應用、內容和娛樂機會等；另外還將討論物聯網數據應用程序。

今年 CES 觸角也擴及到更多獲得討論的科技領域，包括遊戲設備、無人機、人工智慧、虛擬實境／擴增實境、汽車電子、無線裝置與數位影像、且延伸至市場上有關「智慧」科技發展的各種尖端技術與電子產品。

今年参展產品有五大趨勢，包含平板、超輕薄筆電（Ultrabook）、網路電視加上 3D 功能、連網汽車（connected car）、及應用程式（App）；過去 2 年來各大廠都想持續追上蘋果產品進度，預期今年戰況將相當激烈；電視則一向是 CES 展場焦點，今年廠商將推出更多智慧電視；另外，今年多家車商將與網路軟體大廠合作，把汽車當作軟體平台打造 四輪電腦；值得關注的是，App 也將成為今年展場重點。

參展展品分類包含 10 大類，包括消費類電子產品，其中有機器人、智慧家居、液晶、電子玩具、VR/AR、遊戲機；通訊產品的行動電話、智慧通訊產品、衛星通訊技術等；電腦及周邊產品；汽車電子產品主要是聚焦導航、無人駕駛汽車等；創新技術及產品含括 IT 及 ICT、智慧可穿戴設備；攝影器材的無人航拍、照相手機；可穿戴設備、虛擬實境、創新產品等則有無人機、無人駕駛技術、智慧家居等。

VR 近 2 年都是 CES 的焦點，今年 AR／VR 參展家數增達 70 家，預期將有更多的應用及內容展出，將是主要的焦點；5G 離商用時間愈來愈近，各廠商有關 5G 的技術發展及未來趨勢，同時將推動物聯網的進一步發展，新技術的趨勢將吸引參觀人士的注意；同樣的，AI 人工智慧的發展隨著演算法的精進，也將有更多包括機器人、自駕車的應用產生。