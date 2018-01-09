匯損壓力如山大 三星Q4財報低於預期

韓國三星電子 (005930-KR) 週二 (9 日) 公佈了比預期低的營業利潤，原因歸咎為 1. 強勢的韓圜、年終獎金的發放、及記憶體需求持平等因素。

三星公布 2017 第 4 季 (12 月終止) 營業利潤成長為 142 億美元，較分析師預估的 151 億美元要低。而三星將於 1 月月底公佈最後財務淨利及各部門的業績表現。

三星股價週二 (9 日) 早晨開盤下跌 0.85% 來到 2,579,000 韓幣。

三星電子股價日線走勢圖

三星股價曾於 2017 年 11 月創新高，但摩根史丹利 (MS-US) 當時認為，智慧型手機記憶體的需求量將走入下降循環，故下調三星評級，之後三星股價便開始往下坡走。

據了解，記憶體價格近年來持續攀升，但 2017 年下半年後價格開始持平，此現象也反映在三星最後兩季的財報中。

而韓圜兌美元也於去年第 4 季升值了 7%，更加侵蝕了三星海外利潤，而供應蘋果 (AAPL-US) iPhoneX 的 OLED 螢幕需求量提升也只能補救部份業績，種種因素使得三星去年第 4 季僅達到了 620 億美元的營收，較分析師預估的 635 億美元低。

HMC 投資分析師 Greg Roh 認為，外匯因素大約減少了三星 2.8 億至 3.76 億美元的營收，而第 4 季因年終發放及電器產品廣告投放費用增加，使 2018 年第 1 季的營業利潤將有明顯改善至 149 億美元。

三星的盈利冠軍部門為記憶體事業群。inSpectrum Tech 數據預估，去年的 32GB DRAM 伺服器模塊價格翻倍，而 64GB MLC NAND flash 記憶體價格也成長了 55%。

三星 2017 年全年營業利潤目前預估為 503 億美元，較去年的 274 億美元高。全年營收也預計會成長 24% 至 620 億美元，而分析師的預計值為 628 億美元。

谷歌 Google (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、及臉書 (FB-US) 都將於 2018 年擴展資料中心及雲端業務，使 DRAM 記憶體需求量不容緩減。Counterpoint 分析總監 Tom Kang 也預計三星的手機銷量於 2018 年將有 1% 至 2% 的成長。

另外，在高層人事方面，一審被判 5 年徒刑而被收押的「三星電子」副會長李在鎔，因涉嫌向南韓前總統朴槿惠和崔順實行賄，二審被求判 12 年刑。