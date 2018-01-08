集團將跟進加薪 徐旭東：年終至少2個月

2018 年軍公教全面加薪 3%，遠東集團董事長徐旭東今（8）日也說集團會跟進，有的幅度甚至超過 3%。由於台塑四寶 2017 年度年終有望上看 6 個月，媒體詢問遠東集團年終狀況？他則回應每間公司都有不同的計算方式，主要看業績，但至少都有 2 個月。

遠東集團董事長徐旭東 8 日出席旗下遠東新於櫃買中心舉行的綠色債券上櫃掛牌典禮後，針對媒體詢問今年景氣時指出，今年景氣不錯，以紡織業來看早已走向機能性，紡織品現在有許多新功能，且需求也持續成長，再加上台灣聚酯業的產量與品質都很不錯，未來很有前景。

另外美國稅改有利資金回流美國，針對要不要在美國投資，徐旭東說集團一直有在評估，而集團也派不少人到美國評估狀況，雖然美國人工薪資高，但原料及能源則相對便宜。至於勞基法修法，他則以議題很敏感未做明確的回應，只說「希望大家都贏」！

而媒體詢問集團今年加薪議題，徐旭東說遠東集團將全面加薪，有的幅度可能超過 3%。至於今年年終，他則說每個公司不一樣，完全看業績狀況，每個公司都有計算方式，不過最起碼有 2 個月，而他也透露遠東新今年年終獎金採固定制式算法，為全年 14 個月再加上績效獎金。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』