〈遠東新綠債掛牌〉徐旭東：超用的世界資源 用3R補回來

紡織龍頭廠遠東新 (1402-TW) 集團首檔綠色債券，今 (8) 日在櫃買中心掛牌交易，也是台灣首檔由民營企業發行的綠色債券，遠東新董事長徐旭東表示，透過綠債專款專用，將資金用在綠色專案，藉由 Recycle、Replace 及 Reduce 等 3R，將超用的世界資源補回來。

本次遠東新首檔綠色債券共發行新台幣 30 億元，年限為 5 年期，利率為 0.95%，市場也超額認購近 3 倍。徐旭東指出，本次所籌募的資金主要用於 4 項綠色投資專案，包括回收再生酯粒專案、新批次聚酯專案 New Batch Polymer、無水染色機專案及綠建築專案等。

徐旭東表示，在 Recycle 部分，遠東新主要是應用在聚酯回收，目前已經是全球前幾名的成績；Replace 部分，就是要降低對於原油及石化原料的耗用，而且最好是可以用植物性原料來取代；Reduce 部分，則是要降低使用量。

徐旭東也透露，遠東新也有跨足離岸風電領域，因為台灣海峽的風力比北海還大，但是徐旭東也很感概，台灣的環境是山、水、海洋都有，但是污染卻還不少，可能就是因為 3R 做的不夠。

對於綠色債券的發展，徐旭東表示，也增加了不少工作機會及商機，包括從債券規劃、會計師到發行等，都帶動了工作機會的增加。