歐普拉積極考慮2020年出馬白宮

脫口秀女王歐普拉的兩個密友對 CNN 透露，歐普拉非常認真的考慮下屆總統大選出馬挑戰川普。（夏明珠報導）

金球獎給予脫口秀女王歐普拉最高肯定，她在領取終身成就獎時，一番慷慨激昂的發言，再度引發選總統的聯想。

據透露，她的一些朋友私底下都在鼓勵她出馬，歐普拉還在思考。

按照過去經驗，在野黨的下屆總統提名戰，要等到國會期中選舉後才會起跑。不過民主黨已經有一些有意願的人選，開始浮上檯面。

而昨天金球獎典禮之後，歐普拉總統的話題，成為演藝界焦點。

歐普拉的得獎感言，雖然以 MeToo 運動為基調，但是新的一天即將到來那句話，引發想像，至少有一部份人聽到了選總統的味道，而這說不定也正是歐普拉內心的想法。

分析說，以歐普拉的名氣和財力，她要出馬，實力不容小覷，不過美國選民真的會連續選出兩個電試明星出身的總統嗎，許多人是懷疑的。

目前為止，面對這個問題，歐普拉都在閃躲，不過她承認川普當選，顛覆了她對從政的想像。去年三月，她在接受訪問的時候說，川普當選證明，公職經驗不是當選總統的必備條件，不過當時她是用接近玩笑的語氣說這番話，面對現場觀眾熱烈掌聲，她以大笑回應。

其實，缺乏政治經驗，對歐普拉來說問題不大，她有一個最好的顧問，以他和歐巴馬的交情，她隨時可以打電話請教，去年春天，歐巴馬卸任之後，他與歐巴馬夫婦曾結伴到大溪地渡假。