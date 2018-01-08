台股盤後－台積電金鋼護體 力抗大立光鴻海弱勢 攻10900續創27年高

台股今 (8) 日電子三雄再度分裂，其中大立光及鴻海走勢疲弱，所幸台積電強勢抗跌，金融及鋼鐵也大力吸金，支撐指數大半場均維持在平盤之上，加上新台幣續升，傳產族群的水泥、玻陶、塑膠等也成為資金避風港，終場上漲 35.95 點，以 10915.75 點作收，站上 10900 點大關，續創 27 年新高，成交值 1367.85 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是虎頭蛇尾，受到網通及半導體走跌拖累，指數盤中一度再上攻到 153 點，但終場下跌 0.35 點，以 152.12 點作收，成交值 459.65 億元。

台股今天類股呈現漲跌互見，其中漲幅最高的是水泥類股，漲幅達 2.4%，玻陶也漲逾 2%，油電燃氣、塑膠、鋼鐵、金融、建材營造也上漲超過 1%，汽車、電腦設備、貿易百貨、食品、半導體、生醫、其他類、橡膠、通信網路、化學生醫、資訊服務等也均收紅。

至於下跌類股則以造紙大跌 3.8% 最慘，光電、其他電子、電子零組件、航運、電器電纜、觀光、電子通路、紡纖、化學、電機機械等也均收黑。

電子三雄今天呈現兩樣情，其中台積電持續沿著 5 日線走揚，反倒是股王大立光因為去年 12 月營收表現不如預期，加上外資調降目標價，股價開盤就跳空罐破 4000 元整數關卡，直接回測 3800 元大關；鴻海也同樣受到大立光拖累，市場看淡 12 月營收恐難有表現，股價也跌破 92 元。

至於被動元件則是受到謝金河示警，股價表現全面走弱，包括大毅、佳邦、鈞寶、越峰、九豪、奇力新、美磊、凱美、智寶、華新科、立敦、立隆電等均下跌 3% 以上。

網通族群雖有 CES 題材護體，但是買盤力道明顯縮小，僅星通、友訊、台揚、居易等力撐收紅，至於科納 - KY、海華、兆赫、智易、台通、眾達 - KY、建漢、譁裕、友勁等也下跌逾 2%。

至於金融及鋼鐵則是今天買盤護盤重心，其中中信金、合庫金、永豐金、新光金、台新金、玉山金、兆豐金等漲幅在 1% 以上，鋼鐵股則由具美國稅改題材的大成鋼及大國鋼帶頭，具有風電題材的世紀鋼更強攻漲停，中鴻、官田鋼、聚亨、新光鋼、中鋼構、運錩、豐達科、中鋼、春雨等也上漲逾 1%。

分析師林孟漢表示，台股今天又見到 10900 點大關，整體來看，目前主要還是資金行情，預料在新台幣持續升值的帶動下，資金行情短期並不會結束，只要資金持續在類股之間輪動，指數仍有機會維持高檔整理。