【華冠投顧】 林驛銘:台股再創新高!小心:熱錢行情容易賺指數賠價差

台北股市在新台幣續升值，熱錢行情持續，今日指數漲 35 點，以 10915 作收，成交量 1370 億元，價漲量縮格局，日線連 8 紅。

新台幣匯率今日最低來到 29.44 兌換一美元，熱錢延續，讓台股今日突破前高，最高來到 10918 符合預期，不過今盤面出現下跌家數卻是大於上漲家數，好多好多股票已開始出現莫名的下殺重挫，包括榮成 (1909)，宜鼎 (5289)，台表科 (6278)，大毅 (2478)，精測 (6510)，聯亞 (3081)，隆達 (3698)，達運 (6120)，聯穎 (3550)，智捷 (8176)，凱美 (5317)，原相 (3227)，至上 (8112)，華東 (8110)，鼎元 (2426)，神基 (3005)，敦泰 (3545)，百鴻 (3031)，訊芯 KY(6451)，耀華 (2367)，致伸 (4915)，立敦 (6175)…… 等! 因此，在這關鍵時刻，現階段越來越多人很容易賺指數賠價差，因此，再次提醒各位投資人小心：這波熱錢來得急，去得快! 接下來操作務必格外謹慎，隨時留意匯率變化及外資態度。

台股來到這裡決非好的進場買點，是肯定的，只有極短線操作，所以，請大家務必千萬不要過度追價! 現在反而對多頭而言將是很好的逢高賣股出貨機會，建議逢高降低持股比重，逢高建議空單。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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