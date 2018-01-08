【華冠投顧】連漲八天創新高、台股外銷還有戲

鍾騏遠分析師

1) 大盤趨勢：

指數今天創新下波段新高，經歷了 8 天的連漲，買盤力道未見收手，雖然盤中一度震盪，但是尾盤買盤進場之後，原物族群仍見買單急拉。就技術線型來看，這一波的拉抬主要是趕上季線扣抵的走升，目前指數已經高於季線扣抵，拉升的力道後續將會逐漸降溫，加上月線扣抵落入低檔區，指數將開始維持高檔震盪的格局。這個期間，族群將會開始進行資金輪動，波段的行情將以一周為主，直到 2 月初的時候，有機會再看到另一波小行情，而波段行情將會在 3 月中旬再次出現。不過，由於主計處預測 2018 年的下半年，經濟成長將會趨緩，預期股市會提前反應經濟表現，第二季的行情就必須好好把握。

2) 盤勢主流：

今天的主流股為鋼鐵股，包括 (9958) 世紀鋼、(2027)大成鋼、(2014)中鴻、(8415)大國鋼等。另外一個族群是 PCB 上游，包括 (1802) 台玻、(5481)華韡、(6274)台燿、(2313)華通等。原物料上漲帶動漲價效應擴大，後續還有銅箔、線材等族群，都有機會出行情表現。

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