台塑四寶1/10公布全年獲利 年終獎金可望再加碼

台塑四寶本周三（10 日）將公布第 4 季與全年營收獲利表現，由於台塑四寶年終獎金是依年度稅前盈餘做基礎來計算，因此屆時年終獎金可望拍板定案。由於台塑四寶受惠於國際油價、石化產品價格走高與需求暢旺下，第 4 季與全年獲利有機會創下近年新高，因此 2017 年度年終獎金也有望較前 2 次的 6 個月還要多，羨煞旁人。

台塑四寶 2015 年度平均每股稅前盈餘為 5.33 元，年終獎金達 6 個月。2016 年度，台塑四寶全年營收達 1 兆 3208.33 億元，雖年減 8.9%，但集團獲利創歷史次高紀錄，全年獲利達 2076.92 億元，年增 46.8%，平均每股稅前盈餘為 7.84 元，年終獎金不僅維持 6 個月，還加發 1.4 萬元的激勵獎金紅包，算下來等於年終達 6.38 個月。

而今（2017）年第 3 季，台塑四寶合計稅後純益 739.2 億元，季增 88.4%、年增 43.7%，創單季次高，優於預期。而外界預估在國際油價、石化產品價格走高與需求暢旺下，第 4 季與全年獲利有機會創下近年新高，2017 年度年終獎金也有望再加碼。

台塑四寶將於本周三（10 日）下午公布第 4 季與全年營收獲利表現，預料記者會前將與工會代表說明年終獎金狀況，其年終獎金將依照公式計算並公布。至於台塑四寶暮年會，預計 1 月 30 日由台塑化打頭陣，屆時將聚焦集團總裁王文淵展望明年景氣與塑化行情。

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