你的下一份工作在哪裡？這 8 件默默發生的事，正影響著你的事業與生活

文 / 《經理人月刊》高士閔

今年,世界排名第一棋王柯潔三度對戰人工智慧(AI,Artificial Intelligence)AlphaGo,再度棄子投降,好似代表這場人與機器的戰爭,人類的最後一道防線徹底崩塌。網路上瞬間出現大量探討人腦不敵電腦的文章。

究竟,人工智慧的誕生,對人類影響是好是壞?對職場工作者而言,是威脅還是機遇?

麻省理工學院數位商業中心主任艾瑞克.布林傑弗松(Erik Brynjolfsson)認為,大部分工作都是由一項項獨立的任務所組成,這些任務中,只有一小部分可以被自動化,大部分的工作還是得仰賴人類才能完成。比如說,電腦雖然愈來愈擅長醫療診斷,但多數病患其實不希望由冰冷的電腦來宣判他們的生與死。

然而,什麼工作不受人工智慧的威脅?微軟(Microsoft)創辦人比爾.蓋茲(Bill Gates)在哥倫比亞大學(Columbia University in the City of New York)演講時說:「如果再一次輟學,我不會再選擇電腦產業,而會投入人工智慧、能源與生物科技。」因為這些產業都是未來的主要趨勢。

從 8 種關鍵趨勢,找到不被電腦取代的工作

根據美國未來學會(IFTF,Institute for the Future)和麥肯錫顧問公司(Mckinsey & Company)研究指出,未來會帶來巨變的趨勢主要分為 8 種:

趨勢 1:極端長壽

基於對抗疾病的藥品推陳出新,人類的平均壽命將愈來愈長。

趨勢 2:世紀代溝

《Z 世代效應》指出,退休年齡變老,加上科技演進快速,將會創造多個世代同在職場工作的現象。

趨勢 3:人工智慧

電腦能自主學習,做出比人類更好的決策,知識工作者將被取代。

趨勢 4:萬物聯網

每項事物都安裝感測器,萬事都可被追蹤。

趨勢 5:資源危機

中國、印度等 25 億中產階級崛起,石油、鐵等原本將耗盡的資源將更顯窘迫。

趨勢 6:去疆界化

隨著 50% 尚未連網地區上網,這些未開發國家將釋出很多工作機會,吸引許多工作者前往。

趨勢 7:協作和共享

過去企業擔任資源整合者,未來網路將取而代之。未來,工作者有想法,可直接透過網路募資、學習新技能和找尋夥伴,不須再仰賴企業。

趨勢 8:使用權

當事物一借就有,又能馬上享受擁有者的所有益處,且不需擔心損失,人對於擁有這項產品的欲望將會降低。

從社會、科技與環境 3 面向,培養未來需要的技能

想要預測未來有哪些技能和管理模式,可以從上述 8 項趨勢分屬的類別觀察,歸納出 3 個面向:社會(極端長壽、世紀代溝)、科技(人工智慧、萬物聯網)與環境(資源危機、使用權)。

社會面的影響,平均壽命增加影響個人職涯發展。也就是說,現在學習、就業到退休的人生規畫恐不再適用,未來,說不定沒有退休規畫。這一現象,將連帶影響組織管理模式,像「反向導師制度」(reverse mentoring),鼓勵資深者邀請年輕人做自己的導師,以跟上科技變遷。

而科技帶來的變化,則是 AI 進入職場。《下一個工作在這裡!》提到,我們可以從「機器人不會什麼」來思考未來需要的技能。比方說,機器人執行力強,但不擅長綜觀全局,我們就可以朝需要有系統、有邏輯思考的工作努力。

最後,環境面的影響,首當其衝的則是人類濫用資源而造成的資源匱乏。人們開始重視使用的物品來源、生成方式,為了保護地球資源,環保意識抬頭,進而催生出對環境、人與社會友善的 B 型企業。

矽谷思想家、《Wired》創辦人凱文.凱利(Kevin Kelly)曾說:「我們無法預測終點在哪,但卻知道現在有哪些道路會通向它。」意思是說,我們無法預測未來有哪些工作將興起,但對於未來所需要的能力,大概能猜出一鱗半爪。提前做準備,未來才能平步青雲。

來源:《經理人月刊》 2017 年 12 月

