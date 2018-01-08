你的下一份工作在哪裡？這 8 件默默發生的事，正影響著你的事業與生活

文 / 《經理人月刊》高士閔

今年，世界排名第一棋王柯潔三度對戰人工智慧（AI，Artificial Intelligence）AlphaGo，再度棄子投降，好似代表這場人與機器的戰爭，人類的最後一道防線徹底崩塌。網路上瞬間出現大量探討人腦不敵電腦的文章。

究竟，人工智慧的誕生，對人類影響是好是壞？對職場工作者而言，是威脅還是機遇？

麻省理工學院數位商業中心主任艾瑞克．布林傑弗松（Erik Brynjolfsson）認為，大部分工作都是由一項項獨立的任務所組成，這些任務中，只有一小部分可以被自動化，大部分的工作還是得仰賴人類才能完成。比如說，電腦雖然愈來愈擅長醫療診斷，但多數病患其實不希望由冰冷的電腦來宣判他們的生與死。

然而，什麼工作不受人工智慧的威脅？微軟（Microsoft）創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）在哥倫比亞大學（Columbia University in the City of New York）演講時說：「如果再一次輟學，我不會再選擇電腦產業，而會投入人工智慧、能源與生物科技。」因為這些產業都是未來的主要趨勢。

從 8 種關鍵趨勢，找到不被電腦取代的工作

根據美國未來學會（IFTF，Institute for the Future）和麥肯錫顧問公司（Mckinsey & Company）研究指出，未來會帶來巨變的趨勢主要分為 8 種：

趨勢 1：極端長壽

基於對抗疾病的藥品推陳出新，人類的平均壽命將愈來愈長。

趨勢 2：世紀代溝

《Z 世代效應》指出，退休年齡變老，加上科技演進快速，將會創造多個世代同在職場工作的現象。

趨勢 3：人工智慧

電腦能自主學習，做出比人類更好的決策，知識工作者將被取代。

趨勢 4：萬物聯網

每項事物都安裝感測器，萬事都可被追蹤。

趨勢 5：資源危機

中國、印度等 25 億中產階級崛起，石油、鐵等原本將耗盡的資源將更顯窘迫。

趨勢 6：去疆界化

隨著 50% 尚未連網地區上網，這些未開發國家將釋出很多工作機會，吸引許多工作者前往。

趨勢 7：協作和共享

過去企業擔任資源整合者，未來網路將取而代之。未來，工作者有想法，可直接透過網路募資、學習新技能和找尋夥伴，不須再仰賴企業。

趨勢 8：使用權

當事物一借就有，又能馬上享受擁有者的所有益處，且不需擔心損失，人對於擁有這項產品的欲望將會降低。

從社會、科技與環境 3 面向，培養未來需要的技能

想要預測未來有哪些技能和管理模式，可以從上述 8 項趨勢分屬的類別觀察，歸納出 3 個面向：社會（極端長壽、世紀代溝）、科技（人工智慧、萬物聯網）與環境（資源危機、使用權）。

社會面的影響，平均壽命增加影響個人職涯發展。也就是說，現在學習、就業到退休的人生規畫恐不再適用，未來，說不定沒有退休規畫。這一現象，將連帶影響組織管理模式，像「反向導師制度」（reverse mentoring），鼓勵資深者邀請年輕人做自己的導師，以跟上科技變遷。

而科技帶來的變化，則是 AI 進入職場。《下一個工作在這裡！》提到，我們可以從「機器人不會什麼」來思考未來需要的技能。比方說，機器人執行力強，但不擅長綜觀全局，我們就可以朝需要有系統、有邏輯思考的工作努力。

最後，環境面的影響，首當其衝的則是人類濫用資源而造成的資源匱乏。人們開始重視使用的物品來源、生成方式，為了保護地球資源，環保意識抬頭，進而催生出對環境、人與社會友善的 B 型企業。

矽谷思想家、《Wired》創辦人凱文．凱利（Kevin Kelly）曾說：「我們無法預測終點在哪，但卻知道現在有哪些道路會通向它。」意思是說，我們無法預測未來有哪些工作將興起，但對於未來所需要的能力，大概能猜出一鱗半爪。提前做準備，未來才能平步青雲。

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2017 年 12 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2017 年 12 月

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