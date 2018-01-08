港股早段反覆 內銀股普遍回落

港股今日繼續跟隨外圍股市升勢而高開，更曾升穿30900點，與31000點再近一步，其後在高位掉頭向下，暫時走勢反覆。恆生指數最新報30837點，升23點；國企指數最新報12222點，升11點。

金融股今早表現，匯豐控股(00005-HK)最新報80.4元，跌0.5%，東亞銀行(00023-HK)最新報33.55元，跌1%，香港交易所(00388-HK)最新報2533元，跌0.1%，中銀香港(02388-HK)最新報39.4元，升0.4%。

內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報7.57元，跌0.5%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.59元，升0.5%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4元，跌0.5%。

科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報435.6元，升0.6%，易鑫集團(02858-HK)最新報6.95元，跌0.6%，閱文集團(00772-HK)最新報88.55元，跌0.6%。

資源股方面，中國石油(601857-CN)(00857-HK)H股最新報5.76元，跌0.7%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)H股最新報6.26元，升0.5%，中國鋁業(601600-CN)(02600-HK)H股最新報5.95元，跌2%。

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