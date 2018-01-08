2017中國挖土機銷量逾14萬台 年增99.5%

中國證券報今 (8) 日報導，中國工程機械工業協會挖掘機械分會最新數據顯示，2017 年全年累計銷售各類挖掘機械產品 140303 台，年增 99.5%，成為繼 2011 年、2010 年之後的歷史第三高點。分析師認為，挖掘機銷量持續超預期增長，需求來自採礦業復甦、城鎮化和新農村建設持續拉動，以及龐大存量設備更新。預計 2018 年一季度挖掘機仍然高景氣。

報導指出，根據挖掘機械分會數據顯示，2017 年 12 月，共計銷售各類挖掘機械產品 14005 台，年增 102.6%。其中，中國市場銷量（不含港澳台）達 12722 台，年增 106.6%；出口銷量 1272 台，年增 72.1%。

2017 年全年，銷售各類挖掘機械產品 140303 台，年增 99.5%。其中，中國國內市場銷量（不含港澳台）130559 台，年增 107.5%；出口銷量 9672 台， 年增 32.0%。

查看 2008 年 - 2017 年的挖掘機銷量數據，2011 年銷售 17.61 萬台，2010 年銷售 16.58 萬台，2017 年的市場表現為近十年的第三高點。2017 年，全年有 7 個月份挖機銷量增速超過 100%，還有 1 個月份增速高達 99.5%。

三一重工 (600031-CN) 表示，2017 年挖機銷量突破 3 萬台，大挖、中挖、小挖產品均實現產銷兩旺，特別是小挖產量創歷史新高。

三一重工股價

路面機械網專業人士對中國證券報記者表示，從用戶方面情況來看，2017 年以來每個月陸續都有工程開工，挖掘機的開工一直都較好。

安信證券分析師表示，挖掘機銷量持續超預期增長，需求來自採礦業復甦、城鎮化和新農村建設持續拉動，以及龐大存量設備更新，且這一趨勢明顯向起重機和混凝土機械蔓延。

東吳證券分析師表示，當前挖掘機銷量與中國市場形勢是相匹配的，考慮到 2017 年高基數效應，行業增幅未來將逐步下滑。未來三年，挖掘機市場總體將保持平穩震蕩趨勢，預計 2018-2020 年銷量在 13 萬台上下波動。目前，上遊零部件企業排產密集，預計 2018 年一季度仍將維持高景氣。

多位分析師及行業人士對中國證券報記者表示，預計 2018 年挖掘機銷量增長將較為穩定，10%-20% 的增長可期。 在此背景下，龍頭企業未來增長獲市場看好。

國外挖掘機品牌小松中國近日發布了漲價通知，原因是受原材料上漲、液壓件短缺和下游需求旺盛推動。業內人士認為中國企業也有跟進漲價的可能。分析師指出，在行業供需改善下，挖掘機漲價將直接帶來產品毛利率的較大提升，工程機械龍頭企業盈利有望進一步改善。

值得注意的是，2017 年工程機械行業的集中度進一步上升。安信證券分析師表示，行業已進入新階段，龍頭企業憑借研發投入、品牌和渠道、售後服務優勢，行業集中度將繼續提升，「一帶一路」倡議也將推進相關企業國際化加速。