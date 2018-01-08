威剛將參展CES 2018 大秀電競、高速PCIe SSD與NV-DIMM

記憶體模組大廠威剛 (3260) 將於 2018 年 1 月 9 日至 12 日參加國際消費性電子展(CES)。現場將展示 XPG RGB SO-DIMM 電競記憶體、領先業界的高速 PCIe SSD 與 NV-DIMM 伺服器記憶體、最新無線行動充電與儲存產品，積極搶攻未來市場商機。

首先就電競方面，XPG SPECTRIX RGB 電競記憶體系列再推新品；SPECTRIX D60 DDR4 RGB 最高速度達 4600MHz；並展出全球首創的 RGB SO-DIMM。SPECTRIX DS40 DDR4 SO-DIMM，可透過程式選擇喜好的燈光變化氛圍。首發亮相的 EMIX H40 高音質耳罩式耳機，提供依場域優化的音效模式，此外，EMIX H40 特別適合 FPS 遊戲 (First-Person Shooting Games)，優化聽聲辨位能力。專利設計 EMIX I30 真 5.2 聲道入耳式耳機，能真實輸出 3D 立體環繞音效，並支援多種平台。



同時，威剛在 CES 展示全系列 PCIe SSD。消費級 SX8200 PCIe Gen3x4 SSD 採用最新 NVMe 1.3 標準和 64-Layer 最新製程 3D NAND；現場將實機展示 SX8200(單碟讀寫速度高達每秒 3200/1700 MB) 以及其 RAID 應用。威剛將首次展出最新一代技術規格 NGSFF SSD(Next Generation Small Form Factor)，相較現有主流 M.2 SSD 可支援更大容量及熱插拔功能。同時亦展出最新的企業級 U.2 SSD: SR2000SP，提供超高容量 8TB，讀寫速度最高達每秒 3200/2400 MB，適用於 data center 伺服器應用。



而隨著行動裝置的蓬勃發展，威剛將於 CES 展示積極布局行動周邊的成果。CW0050 超薄無線充電板支援 Qi 無線充電標準，並適用於最新 Apple iPhone 8/iPhone X、三星 Galaxy 8/ Note 8 等行動裝置。也推出 USB-C 3.1 2 合 1 充電傳輸線。針對 Android 手機用戶，支援 SD 協會最新 App Performance Class 最高等級 A2 手機記憶卡。



最新 3 款採用高密度電芯的行動電源 P10050/P16750/P20010，提供輕巧體積與各種不同容量和色彩多樣化選擇。外接儲存硬碟與 SSD 也在新的一年擴大產品種類，包括最高 5TB 的耐用外接式硬碟 HD330，迷彩 HD710M Pro 外接式硬碟和容量 1TB 的 USB-C 外接式 SE730H SSD。



此外，也有 AI 深度學習最佳伺服器記憶體 NV DIMM。威剛介紹，這是專為數據中心關鍵應用所設計的 NV DIMM，也將在威剛 CES 首次亮相。NV DIMM 為 DRAM 和 SSD 混和設計，容量大且具斷電防護功能。新的 NV DIMM 伺服器記憶體能有效增進運算效率、延長 SSD 壽命，並預防無預期斷電 DRAM 資料遺失的風險。可滿足 AI 深度學習需要大量不間斷資料運算的需求。



同時，因應世界對人工智慧的渴望，今年 CES 威剛也將展出親子陪伴機器人！威剛親子陪伴機器人以雲端服務平台架構人工智慧的語音互動、友善聰明的陪伴與遠端監控的安心功能。機器人萌咘咘、萌啵啵將陪伴幼兒開心學習、快樂成長。



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