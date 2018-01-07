〈CES開展〉主帥領軍秀成果 台廠技術有看頭 產品聚焦VR、3D感測

美國消費性電子展 (CES) 預計 1 月 9 -12 日開幕，多家台廠派主帥親征，其中宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅帶隊最吸睛，另外中磊 (5388-TW)、華晶科 (3059-TW) 等，也由高層領軍，展出包含最新物聯網與 3D 感測相關技術方案，搶攻今年科技業最大展覽商機。

今年包括手機、網通及光學元件廠皆派主帥領軍，大秀新品及技術，宏達電 (2498-TW) 由王雪紅領軍，強打 VR 產品及應用；中磊 (5388-TW) 總經理王煒帶隊，展新世代 AIoT 物聯網解決方案；華晶科 (3059-TW) 則是由執行長夏汝文領軍，鎖定 3D 感測技術未來將應用在安控、自駕車與智能家居等 3 大領域。

網通廠中磊 (5388-TW) 及合勤控 (3704-TW) 今年持續參加 CES 大展，中磊將展新世代 AIoT(AI 人工智慧 + IoT 物聯網) 及 LPWA(Low Power Wide Area，低功耗廣域網路) 物聯網解決方案，王煒表示，本次展出的新世代物聯網解決方案，提供客戶以 IoT 為基礎、服務為導向的創新產品，共創產業新價值。

合勤 (Zyxel) 將首次展出可讓光纖和銅纜寬頻速度超越 Giga 等級的「Giga-Next」解決方案，及專為電信服務供應商打造的家用無線網路解決方案「Multy Pro」。其中，Multy Pro 可進一步優化 WiFi 效能，並有遠程管理功能，搭配專屬 APP，終端用戶可自行操作一些簡單的管理功能，減少電信服務供應商電話或安排人車出勤支援成本。

光寶科 (2301-TW) 瞄準智慧未來趨勢，今年首度參展 CES，將以「移動變革新篇章」為主題，串聯智慧汽車、智慧城市、智慧建築與家庭概念，針對車聯網領域，將透過智慧駕駛艙，展示 T-box V2X 車載資通訊、擋風玻璃式抬頭顯示器、ADAS（先進駕駛輔助系統）與車用無線充電等技術，另外擋風玻璃式抬頭顯示器產品將是首次在全球亮相。

宏達電王雪紅親自領軍參展，展出宏達電在虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR) 及生態圈布局成果，並將在美國當地時間 1 月 8 日舉辦全球記者會，向全球展示及說明在 VR、AR 相關應用，據指出，王雪紅將親自在展覽攤位上主持活動宣傳自家 Vive 產品。

光學元件廠華晶科及先進光都將在 CES 展出中發表最新的產品開發成果，華晶科將展示最新開發 3D 感測深度晶片，先進光則以車用系統應用的展出為主，先進光總經理高維亞並指出，將在會場打造 1 比 1 的汽車原型，充分展示該公司新開發鏡頭在車用系統的應用。

華晶科將在 CES 展出 3D 感測深度晶片 AL6100，為該公司在 2016 年推出第一代深度運算晶片 AL 3200 後的最新產品。華晶科由夏汝文領軍，夏汝文強調，未來 3D 感測技術預估未來 5-8 年將維持榮景，除在手機之外，將擴大應用在安控、自駕車與智能家居等 3 大領域。

先進光則已打入 VOLVO 的車用環景系統需求，預計將進一步擴大到盲點偵測、偏離車道警示系統，而先進光電並將由總經理高維亞領軍參展 CES 秀。先進光因應需求提升，加快越南廠產能擴充計畫，預計今年第 2 季起，越南廠玻璃鏡頭產能將倍增。看好筆電光學鏡頭及智慧家庭等需求，先進光也正規劃台灣廠塑膠鏡頭加入產能方案。

縮時攝影機大廠邑錡 (7402-TW) 為提升自有 Brinno 品牌產品市場占有率、及配合爭取國際品牌創新 ODM 業務接單契機，也在今年參加 CES 展出，將展出智慧家庭應用的數位電子貓眼、及全新輕巧穿戴式縮時攝影產品。

半導體部分，手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 一如慣例展出家用娛樂相關晶片產品；鈺創 (5351-TW) 則展出 3D 感測人臉辨識晶片；祥碩 (5269-TW) 也展出最新高速傳輸解決方案；義隆電 (2458-TW) 則是各產品線都有新品亮相，其中人臉辨識方案也是首度展出，加上指紋辨識新方案，大搶手機支付商機。