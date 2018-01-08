2018 CES電子展9日賭城開幕 聚焦5G智能城市

2018 年度美國消費電子展 (CES) 明 (9) 日起於拉斯維加斯開幕，除了展示各種新科技產品之外，亦首次設立智能城市專區，研究如何在第 5 代行動通訊技術 (5G) 的基礎上，運用感應器網絡、人工智能 (AI) 和數據蒐集，令城市在運輸、網絡安全和醫療保建上更完善。

香港《文匯報》報導，本屆 CES 有逾 3900 個商戶參展，美國有線新聞網絡 (CNN) 列出 6 個值得關注的科技趨勢，包括語音助理、智能城市發展、體育智能科技、機械人、自動化汽車和一些較冷門的智能產品。

隨着網絡覆蓋愈來愈廣泛，5G 傳輸備受關注。研究顯示，若把 5G 應用於城市的交通管理和電網，可減少能源消耗、交通擠塞和燃料成本，從而節省 1600 億美元。

Digital Trends 網站援引美國消費技術協會市場總監凱尼格表示，到了 2020 年，全球在智能城市的投資估計高達 344 億美元，CES 將有助與會者了解這股創新趨勢，並作出相應投資。

英國廣播公司 (BBC) 列出了本屆 CES 重點產品：

AI 避震單車

義大利初創企業 HiRide Suspensions 將展示運用 AI 的智能單車避震系統，預計令行車更暢順

智能梳化

傢俬公司 Miliboo 的智能梳化能為用家的手機及平板電腦無線充電，同時記錄他們坐在梳化上的時間和坐姿。電子產品製造商 Crownstone 的家居照明系統，能自動偵測用家身上的智能裝置啟動系統，無須用家下達指令

micro LED 電視

三星或推出採用新一代顯示器技術 micro LED 的電視，較 OLED 顯示器光亮，色彩更鮮艷，更適合支援高動態範圍成像 (HDR)

摺機 Galaxy X

近期爆出處理器安全漏洞的晶片生產商英特爾，將推出新式處理器組件，能配合另一處理器生產商 AMD 的圖像硬件，希望吸引電子遊戲玩家。三星則有傳推出摺疊式手機 Galaxy X

測盲點眼鏡

健康產品是今年 CES 最受關注範疇之一，以色列公司 ICI Vision 將推出一款眼鏡，能檢測出因視網膜病變引致的盲點