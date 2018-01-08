【港股早評】外圍動力未減 新舊經濟股可再下一城

真不知道如何評論美國股市才好，美股已連續多日創下新高，當地股市何時見頂，說實的問十名專家，相信有至少有7名會指出，現時當地股市估值太高，相信距離見頂不遠。但是這說法已存在多時，可是美國股市卻不斷破頂，難道以往的估值說已無法衡量目前股市走勢？那麼股市又如何衡量是否應得入市，又何時決定離場？實在是太傷腦根。不過災難往往來自人們最感到歡愉之時才出現，因為人們在彼時對危險的警覺性太低，同時在過去太為成功的情況下，只要有少許逆境，即會引起連串危機，所以投資者絕不可以掉以輕心，要不時留意市場最新變化，對倉位作出調整。

當然今年的市場焦點相對集中於美股以外的市場，特別是新興市場。原因不外乎新興市場經濟增長動力較為優勝，預料中國等新興市場仍是世界經濟增長的火車頭。有關說法不無道理，就如十年一樣，當時不少大行指出新興市場已經與美國股市及經濟脫鈎，可以免卻美國經濟緩等影響。結果如何，相信投資者已知道答案。其實在全球化的大環境下，新興市場是否可以完全不受美國經濟影響？就算美國政府進一步實踐本土優先政策，美國經濟始終無法完全與世界經濟體系割裂，所以若有意見再次指出今時今日新興市場與美國經濟可以完全脫鈎，真不知應該給予對方反應。假設大家仍相信全球化，而美國企業在全球化過程中受獲利最豐厚，那麼新興市場經濟蓬勃，對美國企業盈利及股市是好或是壞？投資者在今年留意新興市場之餘，亦不應過份對美股中獲利離場。

那麼美國經濟又是否完全是無懈可擊？當然不是。自從2008年金融危機爆發以來，無疑當地股市及經濟規模早已回復到危機爆發前水平，甚至已超越。可是美國財金官員只是借助利息環境，免卻金融機構相繼倒閉而引發更大型的系統性破壞外，並無在當地經濟實施結構性改革有太大著墨。美國經濟是外強中乾？相信這說法已將當地超過八成的狀況已顯現，這也解釋了為何當地通脹仍持續低企，以及聯儲局難以大幅加息，並且孳息曲線有倒掛的可能性存在。惟美國經濟幸運之處，在於當地率先建立了一個已走出谷底的形象，導致聯儲局可以加息五次，並且啟動縮減資產負債表程序，及早為下一次爆發的金融危機作準備。

回說港股，外圍股市上升動力未減退，今日大市高開基本上是並無難度，31000點今日相信可以被一下了攻破，是那些股市為大市帶來動力？相信仍是科技股﹑金融股及資源股，即新舊經濟股齊齊合力推高大市。大市會否過份興奮而往後有機會陷入較大跌市時，因失去應對能力而出現更大的調整？在派對還未結束時，不要說日出已到來。

2018年1月8日上午9時4分

文﹕張偉倫

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