亞馬遜Echo成智慧型手機天敵? 蘋果、三星發展腳步待加快

科技顧問公司 Accenture 與市場調查公司 Harris Interactive 聯合市調顯示，有 2/3 擁有智慧型音響的使用者表示，因為有虛擬數位助理的服務，因此減少智慧型手機的使用，蘋果和三星在這方面的發展，落後給亞馬遜 Echo 和 Google Home。

在 2017 年 10 月至 11 月之間，Accenture 與 Harris Interactive 在 19 個國家針對 2.1 萬使用者進行問卷調查，其中一項問題為，是否同意下列聲明「自從我購買有虛擬數位助理的設備之後，我減少使用智慧型手機」，結果顯示，有 66% 同時擁有智慧型音響和智慧型手機的使用者表示同意或強烈同意。

這代表著，下一波的消費性電子產品應該會圍繞著虛擬助理的技術，這對蘋果和三星可能會造成威脅，因為他們在結合虛擬數位助理和智慧型音響的發展腳步，相對較慢。

蘋果計畫推出家用音響 HomePod，搭配智能助理 Siri 的服務，但原先預計 2017 年 11 月推出的產品，被推遲至 2018 年年初，而三星則是預計在 2018 年上半年，推出智慧型音響產品。

因智慧型音響而減少使用智慧型手機的用戶中，有 64% 的人表示，他們減少使用娛樂服務，58% 的人指出，他們減少使用智慧型手機購物，而 56% 的因此較少使用手機搜尋功能。

在問卷調查中，許多人回答願意購買搭配虛擬數位助理的設備，若這些人真的實行他們的計畫，數位助理的在 2018 年的銷售會大幅增加，Accenture 預測，目前在美國有 21% 的用戶擁有數位助理相關設備，預計在 2018 年年底，數字會攀升至 37%。

僅管此線上調查的結果，可能比現實情況更極端，因為受訪者是自願接受調查，這些人可能對科技產品比一般人更有興趣，但是此問卷回答人數眾多，結果還是值得參考。