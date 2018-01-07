又一投行遭稅改衝擊：大摩第四季將計提12.5億美元費用

摘要：摩根士丹利稱，2017 年第四季的利潤或將一次性減記 12.5 億美元，由於美國稅改對遞延所得稅資產價值的重新計算，不過重申長期內會因稅改獲利，股價微跌但接近紀錄新高。

繼高盛、美國銀行、花旗集團和巴克萊銀行後，摩根士丹利加入了大型銀行被美國稅改影響短期利潤的「豪華套餐」。

摩根士丹利周五表示，2017 年第四季的利潤可能會一次性減記 12.5 億美元，主要是因為美國稅改落地後對遞延所得稅資產價值的重新計算，不過重申長期內還是會因稅改獲利。

華爾街見聞曾提到，遞延所得稅資產是未來預計可以用來抵稅的資產。如果一家公司以 35% 的稅率對這些資產進行了稅務規劃，在美國公司稅率下調至 21% 後，其資產價值會減少，必須減計。

但見聞美股也提到，美國公司稅率的大幅下調，理論上將整體使銀行的每股盈利（EPS）提升 15%。不過稅改或導致保險費用不能抵扣、遞延所得稅資產減少、稅基受到侵蝕，最終會令 EPS 漲 14%。英國《金融時報》援引瑞信分析師稱，今年美國大型銀行的 EPS 平均將增加 8%。

在美國總統川普簽署稅改入法之前，美國銀行就警告稱，會因遞延所得稅資產的價值下調帶來 30 億美元的短期利潤損失。高盛也在 12 月 29 日稱，稅改或令第四季利潤減少 50 億美元，其中遞延所得稅資產的減記規模為 17 億美元，另有 33 億美元的損失來自於海外利潤匯回稅。

花旗集團的相關利潤損失在同業最高。首席財務官 John Gerspach 在 12 月初紐約高盛銀行業會議上表示，將減計 160 億 - 170 億美元的賬面遞延所得稅資產，為其海外所持資金交稅大約 30 億 - 40 億美元，即第四季的一次性利潤減少高達 200 億美元。

此外，摩根大通、第一資本金融公司、巴克萊銀行也都表示，短期利潤會受到美國稅改衝擊。巴克萊可能損失 13 億美元，瑞士信貸集團則可能連續第三年陷入虧損。油企荷蘭皇家殼牌也表示，由於遞延所得稅資產的價值下降，第四季與美國稅務相關的費用或高達 20 億 - 25 億美元。

華爾街見聞主編精選《讀要聞 | 科普問答：美國三十年最大規模稅改全解讀》提到，瑞銀財富管理認為，企業稅率的大幅削減將令 2018 年標普 500 成分公司的 EPS 提高 10 美元，至每股 151 美元，但稅改很可能增加美國的通膨風險，從而使聯準會採取進一步的緊縮政策。

摩根士丹利周五開盤微跌 0.3%，交投於 53 美元上下，仍接近 12 月 12 日所創 52.83 美元的紀錄新高。高盛午盤前跌 0.7%，美國銀行止跌反彈，標普 500 金融股指數漲 0.2%，或連續創收盤新高。

（上圖來自 investing.com 截圖）

1 月將迎來美國銀行業財報季，由富國銀行和摩根大通在 1 月 12 日周五美股盤前率先打響。花旗財報將在 1 月 16 日周二美股盤前發布，美國銀行和高盛財報定於 1 月 17 日美股盤前發布。FactSet 預計，去年第四季美國金融板塊的營收增長 2.3%、盈利增長 11.7%，保險和消費金融領域盈利最佳。

『新聞來源／華爾街見聞』