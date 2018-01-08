名家論壇》陳敏鳳／金正恩和文在寅 習近平和蔡英文

中共最近片面啟用 M503 航線北端、遼寧號繞台等，對兩岸局勢形成嚴峻挑戰，甚至傳出蔡英文總統因此打消出訪中美洲邦交國，因應危機。同一時間，也是衝突嚴重的南北韓將在 9 日舉行板門店世紀會談，蔡英文和文在寅同樣面臨難測的敵手，卻有不同的結果，在目前兩岸暗潮洶湧之際，台灣應該更有智慧面對凶險。

文在寅與前兩任韓國大統領李明博、朴槿惠對北方政策不一樣，他跟跳崖自殺的盧武鉉，都是主張友北者，可是文在寅去年就任時，金正恩的不定時核試，令他找不到友北的支點，但文並沒有放棄。

終於在北韓與美國局勢最緊張之際，藉著二月要舉行的平昌奧運，找到了與金正恩對話的機會，雙方會在８日金正恩過完生日後，9 日在板門店啟動兩韓對話。文在寅為了與北韓對話，還請美國暫停美韓軍演，最後連美國總統川普還要自我邀功，說是他促成的。

顯然，文在寅與北韓的周旋，已讓美國人刮目相看，不過，仍有人看衰文在寅，認為在平昌奧運之後，一切都會回到原點，金正恩又會故態復萌。不管如何，文在寅是暫時化解了東北亞的危機。

文在寅這種友北政策，當然也遭到國內右派人士的批評，認為對金正恩太軟弱，尤其文在寅在上任之後，對於朴槿惠案並沒有鬆手，當法院在關押期過後仍然裁定朴槿惠還押，朴以放棄請律師來抗議，文在寅並沒有放手。

最近，文在寅政府又積極調查李明博，查到李明博的親戚開設商店，從李明博競選期就開始逃漏稅，並且提供李明博政治選舉競選經費。而李明博方面也放話，手上也有盧武鉉與文在寅的不法資料，會在適當時機予以反擊。韓國政壇內部紛擾不斷。

文在寅在內政持續強硬，與外交上的柔軟姿態完全不同，除了對北韓外，對中國大陸也可說是相對柔弱，日前中共飛機也曾藉著演訓之名，飛到了中韓領土爭議點蘇岩島，當時文在寅還在中國訪問。韓國內部對此頗有雜音。

中共軍機飛到蘇岩島一事，也令韓國人非常不滿，蘇岩島位於濟洲島附近，海底資源豐富，中韓爭執很久，中共軍機的動作，挑動敏感神經。中共最近的作為，已經違背對外一再宣稱的和平崛起，趁著美國川普政府的無能，不只對兩岸和平，同時也對東北亞和平產生威脅，也引發其他周邊國家的不滿。

可是這種不滿，光是靠呼籲、抗議及依靠民眾反中的情緒，是沒有用的，台灣半數人以上對中共都不滿，但很多人還是依靠兩岸經貿往來吃飯過日子。在兩岸衝突之際，人民可以口頭憤中、反中，但政府應該以行動化解危機，保障兩岸和平、人民安全，在兩方夾擊中，文在寅成功了，台灣呢? 在兩岸政策上，任何選勝的政府都該牢記選舉中的承諾，不統不獨，往中間走！

●作者：陳敏鳳／資深媒體人

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