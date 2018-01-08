防堵西方思想 伊朗禁止小學教英文

伊朗在爆發近年來最大規模群眾抗議活動後，該國教育委員會主席的阿德姆（Mehdi Navid-Adham）周六 (7 日) 進一步表示，全面禁止小學教授英文。阿德姆認為，以英文為主要外語教學，是西方文化的擴張和殖民霸權，無論公立或私立小學若在正規課程裡教授英文，都屬犯法行為；而為了打壓示威，在 12 月起封鎖的社交平台 Telegram，仍不開放。

阿德姆表示，「這是因為小學教育應該要讓學生奠定伊朗文化的基礎。」他補充，日後可能也會禁止非常規課程的英文教學。

伊朗教育制度通常在中學才開始安排英文課，約莫 12 歲至 14 歲的階段，但部分小學會提前開始教授英文。有些學生會選擇課後補習英文，許多權貴階級家庭將小孩送至私立學校，自幼兒園到高中都接觸英文課。

伊朗最高領導人何梅尼（Ayatollah Ali Khamenei）曾在 2016 年對幼兒園開始教英語的現象大表憤怒，聲稱這是「文化侵略」。他表示，「這並非反對教授外語，但這是在一個國家內、在孩子們、年輕人和少年們心中推廣外國文化。」

「西方思想家多次表示，不要用殖民式的擴張主義，最好且成本最低的方式反而是將思想和文化傳給各國的年輕一代。」何梅尼在領導團隊運作的 Leader.ir 網站上刊登上述說法。

雖然禁止小學教授英文的做法並沒有公開表明與此回的群眾暴動相關，但這次大規模的群眾抗爭，至少有 22 人喪生、逾千人被捕，包括德黑蘭大學的 90 多名學生。德黑蘭當局一路指責美國、以色列與沙烏地阿拉伯，在背後陰謀支持。

另一方面，德黑蘭政府去年 12 月起封鎖社交平台 Telegram 和照片分享平台 IG，至今仍未獲准開放，官員表示，除非這些公司願意配合預先審查、過濾內容，否則不會解禁。