據《星期日泰晤士報》7 日報導,有亞洲的銀行家透露,騰訊 (0700-HK) 與緬甸社交網絡公司 MySQUAR 舉行了會談,不排除進行商業合作及潛在投資,但騰訊尚未正式決定出價方式。

上周有消息指,MySQUAR 收到神秘買家的收購要約,但對方「可能會或者可能不會」(may or may not) 提出收購要約。

香港《文匯報》報導,MySQUAR 經營通訊 App 及線上遊戲,於 2015 年在倫敦 AIM 市場上市,上市後表現不濟,股價由 10 便士跌至 2.15 便士,目前估值約 1200 萬英鎊。

MySQUAR 股價

而騰訊自 1998 年成立,目前中國用戶數量達 10 億,估值約 4000 億英鎊。騰訊上周五 (5 日) 股價收報 433.20 港元,或 + 0.32%。