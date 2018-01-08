酷派(02369-HK)與樂視劃清界綫 新股東是京基地產嗎？

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酷派(02369-HK)股權易手，原大股東、樂視旗下的Leview Mobile HK向威日創投出售8.97億股份，威日創投持股量增至17.83%，將取以代之成大股東。去年8月出任酷派CEO蔣超表示，公司將徹底撇清與樂視剩餘股權關係。 酷派原大股東Leview Mobile HK向威日創投出售8.97億股份，每股作價0.9元，較酷派停牌前0.72元股價有25%溢價，套現8.07億元。交易後樂視於酷派的持股量將降至10.95%，而威日創投則增持至17.83%，取以代之成為大股東。 多名知情人士昨天均向《南方都市報》表示，「威日創投背後是京基地產」。早在去年8月便有消息稱京基地產有意入股酷派，同時參與重組談判的還有多家深圳房地產公司。酷派原CEO劉江峰也曾向南都記者表示，酷派有價值將近100億元的土地資源，大大小小的地產商都很感興趣。據業內人士透露，京基地產看中的正是酷派旗下的諸多地產資源。 新大股東背景等待揭開是誰。對於已淡出的樂視。蔣超表示，酷派將徹底撇清與樂視剩餘股權關係，而現時已無大資金問題。蔣超指酷派與樂視合作至今，沒後悔當初的戰略選擇，對於目前孫宏斌所主管的樂視網也有信心。酷派沒有大的資金問題，現時對銀行的負債基本上已經解決。 而對個別的供應商的債務，是出自質量及交付，非付款問題。 酷派將推出人工智能操作系統、應用平台、AI個人雲等一系列服務，為其終端消費者提供一整套的AI解決方案。蔣超透露，今年2月開始會陸續在國內推出售價約1000元的全面屏新品手機，但酷派的主力產品是8到10月以後將在中國推出的人工智能的高檔手機及人工智能手表。