2018年首個重量級上市計劃！騰訊持股的Spotify秘密提交申請

摘要：又一家騰訊持股的公司離上市進了一步。多家媒體報導，音樂流媒體 Spotify 已秘密向美國證監會提交了在紐交所上市的文件，種種跡象顯示 Spotify 希望在第一季上市。

又一家騰訊持股的公司離上市進了一步。

包括 CNBC、英國《金融時報》在內的多家媒體均報導，知情人士透露，音樂流媒體服務商 Spotify 已經在去年 12 月秘密向美國證券交易委員會提交了在紐交所上市的文件。

Axios 認為，現在所有跡象都顯示 Spotify 希望在第一季上市，提交文件的時間點也支持這一看法，這也意味著這家服務商可能成為 2018 年首個重量級上市公司。

不過 Spotify 拒絕回應這一消息。投行 GP Bullhound 此前預計，如果 Spotify 成功上市，那麼市值將達到 200 億美元。

除了好消息，也有壞消息。同一天，Spotify 被曝出正面臨版權訴訟，可能會影響它的上市計劃。

音樂出版公司 Wixen Music Publishing Inc 在 12 月 29 日的文件中指出，在沒有使用許可和補償的情況下，Spotify 使用了超過 1 萬首歌曲。Wixen 正在為侵權作品尋求總計 16 億美元的賠償。

計劃「直接上市」

Spotify 在流媒體音樂服務市場上占據着「無可爭議的市場領導者」地位。

目前 Spotify 擁有超過 1.4 億的客戶，其付費用戶人數已從 2012 年的 500 萬人大幅增加至現在的逾 6000 萬人，是全球最大的流媒體音樂服務商。

關於這家音樂流媒體服務商上市的消息一直就沒有間斷過。去年就有消息稱，並不尋求籌資的 Spotify 此次計劃「直接上市」（Direct Listing），而非傳統的 IPO。

兩者的區別在於，傳統 IPO 需要公司向投資者提供股票，並允許承銷商設定初始價格；而直接上市則允許投資者只通過公開市場購買股票，沒有預定的價格。

此外，直接上市也十分少見，大多侷限於小型企業，主要集中在生物技術和生命科學領域。《福布斯》認為，一旦 Spotify 成功直接上市，那麼將可能促使一批創業公司追隨這一步伐。

與騰訊互持股權

如果 Spotify 成功，那麼還意味著又一家騰訊持股的公司上市。

去年 12 月 9 日，騰訊在其微信官方公眾號 TencentGlobal 上宣布了和全球最大流媒體音樂平台 Spotify 的深度合作，雙方雙方將互持股份。Spotify AB 也在官網同時宣布了這一消息。

騰訊在聲明表示，騰訊音樂娛樂集團（TME）和 Spotify 將會在對方新增的股份中購買一小部分；另外，騰訊會在一些股東手中收購 Spotify 的部分股份。

全天候科技指出，持股 Spotify 也將為騰訊增加更多音樂版權。今年 8 月，Spotify 與全球「三大」之一的華納唱片完成了版權授權協議，至此 Spotify 終於拿穩了占全球總市場市佔率近 70% 的三大唱片公司的長期版權授權。

『新聞來源／華爾街見聞』