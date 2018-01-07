哈啦財經／只吃軟柿子的空氣汙染防治措施

近來國內空氣品質動輒紫爆，空汙問題快速躍升為民怨之首。為了降低電廠排放對空氣品質的影響，台電公司去 (2017) 年 12 月啟動電廠降載的日數破了歷史紀錄，全月只有 1 天未實施。不過，既然被視為造成空汙罪魁禍首的電廠已經降載，空氣品質指標燈號卻仍然未因此改變，凸顯政府防制空汙「柿子挑軟的吃」，只找最聽話的電廠麻煩，對於燒稻草、放鞭炮、汽機車等空汙大戶卻束手無策。

去年 11 月起，環保署新增規定，台電所屬電廠必須根據空氣品質狀況降載，包括友善降載以及自主降載 2 種。友善降載是根據環保署發布隔日空品預報結果，空品區達預警 1 級 (紅色)，且指標污染物為「細懸浮微粒 (PM2.5)」或「臭氧小時值 (O3)」，預先調度上風處火力電廠執行降載。至於自主降載則是依環保署通報，當天空品區內有 1/3 以上測站預警 1 級時，調度上風處火力電廠降載。

依此標準，據台電公開揭露訊息，去年 12 月一整個月，僅 19 日 1 天未執行電廠降載措施，實施日數破了歷史紀錄，又以台中火力電廠以及高雄興達電廠為主。台電公司調度人員苦笑的說，現在不只夏天供電要繃緊神經，冬天在電廠因為空氣品質惡化而降載下，也要小心調度因應。

弔詭的是，一般民眾將電廠視為萬惡的淵藪，是導致空氣品質惡化的元凶，不過，在執行了 1 整個月的降載措施後，空品指標燈號依舊無法改善，民眾就如同鴕鳥一樣，不願意接受其實空氣汙染的成因複雜，不能只抓電廠當替死鬼就解決問題。

據環保署研究，我國 PM2.5 境內污染源中，汽機車等移動源影響最大，比率約為 30% ~ 37% 、工業源 27% ~ 31 % 、其他污染源為 32% ~ 43% 。也就是說，管制電廠排放量最多只能處理不到 1/3 的空氣汙染問題，至於燒稻草、放鞭炮、射煙火、烤肉以及汽機車廢氣等更嚴重的污染來源，卻未見政府拿出具體有效方案加以處理。

雖然行政院長賴清德已宣示， 2035 年禁售汽油機車、 2040 年禁售汽油車，看似可以解決移動汙染源問題。不過，禁售與停用間存在極大差距。以二行程機車已禁售超過 10 年為例，到現在都無法完全於國內銷聲匿跡，可想而知，禁售汽油汽機車到完全「消滅」，可能還要等上 20 年。

平心而論，電廠或工廠的排放物受法規管制，必須經環保設備處理後才能對外排放，民生汙染卻都以赤裸裸之姿殘害空氣品質，排放量也不受限制。孰輕孰重？不言可喻。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』