NOW球星／「恩師」星野仙一賞識曹竣崵難忘追夢

提到「恩師」星野仙一過世的消息，身為子弟兵，現任新北市投手教練的「曹大帥」曹竣崵就忍不住嘆氣，畢竟當時也是星野親自來台，並跟他洽談簽約事宜，他才決定要效力中日龍隊，而星野的誠意也感動了曹竣崵全家。

曹竣崵是統一獅隊 1998 年簽下的球員，簽約金 300 萬元，不過因為他的投球成績太出色，1999 年不但投出無安打比賽，還有連續 3 場完封的成績，因此被封為「曹三封」。



▲曹竣崵難忘恩師星野仙一。（圖／曹竣崵提供）

曹竣崵回憶起當時星野是在 1999 年日本一總冠軍賽隔天，就特地搭機來台跟他會面，並且還送了他全家三件夾克，以及親筆簽名的簽名板，誠意真的很夠。



▲曹竣崵難忘恩師星野仙一。（圖／曹竣崵提供）

「當時的確很感動，加上還有陳大豐、大郭（郭源治）前輩在，所以就決定去中日。」他說。

星野代表中日也開出簽約金 5000 萬，年薪 3000 萬日幣的「超優」高薪聘請他，經由獅隊同意後，曹竣崵正式加盟中日隊。



▲曹竣崵難忘恩師星野仙一。（圖／曹竣崵提供）

不過星野的脾氣也跟他「鬥將」外號相符，曹竣崵印象最深是菜鳥年春訓時，近鐵隊小池秀郎雖然剛轉到中日，但因一個守備動作失誤，被星野看到，即便像他這樣出名的投手也是被照罵不誤，深深體驗到「鬥將」本色。

「我對他還是很抱歉，畢竟當時他這麼看重我，卻沒有投出好成績，他在 2008 年、2013 年來台，我也沒有臉去見他。」曹竣崵說。



▲曹竣崵難忘恩師星野仙一。（圖／曹竣崵提供）

但無論如何，星野仙一告訴他要「追夢」的目標，還有家中前中日投手山田久志的「通往光榮的道路上沒有捷徑」，都是曹竣崵在棒球路上最佳的座右銘。



▲曹竣崵難忘恩師星野仙一。（圖／曹竣崵提供）

如今星野仙一已經過世，但曹竣崵並不會忘記這位對他有如「父親」般尊重的恩師。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』