投資長租公寓等項目 萬科(000002-CN)擬發行不超過350億直接債務融資

周五晚間，萬科A(000002-CN)公告，公司董事會同意提請股東大會授權公司在不超過人民幣350億元的範圍內發行直接債務融資工具。

根據公告，預計發行直接債務融資工具的募集資金將用於滿足公司生產經營需要，調整債務結構，補充流動資金及（或）項目投資（例如長租公寓）等用途。

公告顯示，所發行的種類為直接債務融資工具，包括但不限於境內外市場的公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、永續類債券、資產支持類債券等，或者上述品種的組合。

發行時間方面，則可一次或多次發行，且可為若幹種類，發行方式和利率都將在發行時確定。

至於期限與品種，公告稱，對於直接債務融資工具中的非永續類債券為不超過10年（含10年），對於永續類債券則提請股東大會授權董事會決定。每次發行直接債務融資工具的規模、期限、利率、發行方式等相關發行條款需遵守相關規則的規定。

2017年中國房企境內發債規模驟降

過去一年中，因監管收緊，中國房企境內發債規模驟降。根據易居企業集團統計的數據，2017年房企發的境內公司債規模僅為437億元，同比暴跌超90%。

華爾街見聞此前提及，在防風險、去杠桿的大背景之下，監管盯緊了房地產風險，2017年上半年，信托、貸款、發債渠道紛紛收緊，房企融資四面楚歌。

萬科和富力等房企在去年上半年紛紛取消發債，涉及金額至少為50億元人民幣。這兩家公司在取消發行的公告中均表示，鑒於近期市場的變化，決定取消中期票據的發行，萬科更兩度取消中期票據發行。

伴隨著境內融資渠道的收緊，中國房企開始轉向海外，尋求融資窗口。

易居數據顯示，房企境外融資的規模在逐年上升，2017年高達4321億元，同比大增近30%。此外，據界面新聞統計，去年7月份是是境內房企在海外發行債券的一個小高峰，單月規模達到32.8億美元（約合219.8億元人民幣）。

值得一提的是，去年下半年以來，房企發債開始出現解凍跡象，券商中國援引南方一家上市券商債券部相關人士稱，雖然房企發債有松動的跡象，但審批尺度與去年相比更為嚴格。

華爾街見聞查閱Wind數據發現，萬科在去年7月和8月分別發行兩只公司債，即17萬科01和17萬科02，面額分別為30億元、10億元。

本文來自華爾街見聞

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