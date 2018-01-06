數位金融崛起實體分行首當其衝國銀用這招創造新利基

根據金管會統計，截至去（2017）年第 3 季底，38 家本國銀行共有 3421 家分行，較 2016 年底 3430 家減 9 家。面對數位金融浪潮來襲，本國銀行也多管齊下強化及提升分行價值，除縮減簡易分行家數、設立旗艦數位分行，搶攻財富管理商機，還有就是進一步強化運用在地化專屬服務，創造客戶與分行情感連結，讓實體分行在競爭浪潮中找到新利基。

金管會統計，2017 年至 9 月底整體銀行分行數少 9 家，其中增設有 13 家、縮減有 22 家。在增設銀行方面，以台北富邦銀行最積極，今年前 3 季共增設了 4 家分行；另外，台灣銀行、土地銀行、彰化銀行、凱基銀行以及中國信託銀行等多家銀行則增設 1 家分行。

至於裁撤 22 家分行則以外商銀行為主，其中匯豐銀行縮減 5 家最多，其次為安泰銀行的 4 家，另外，花旗銀行、渣打銀行各縮減兩家分行。金管會指出，匯豐銀行縮減分行，主要是匯豐銀行過去承接中華商銀，因此，對部分分行進行調整，另外，安泰銀行縮減 4 家分行主要是簡易分行的整併。

不過，觀察本國銀行國內分支機構近年統計，分行家數於 2014 年達到高峰的 3460 家，之後逐年遞減，尤其 2016 年銀行共裁撤 23 家分行，其中 19 家是由外商銀行所裁撤的。

其實，隨著數位金融的崛起，銀行實體分行功能遭削弱，不過，本國銀行業者也強化運用在地化專屬服務，創造客戶與分行情感連結，讓實體分行在競爭浪潮中找到新利基。

永豐銀行日前就在台中市民廣場舉辦簡單生活節，2 天活動共吸引 4 萬人次參與，接著台中 8 家分行也將發送生活旅券，並推出溫心相隨保溫杯活動，邀請台中市民一同力挺青年創意及創業。同時，永豐銀也在今年初將簡易型分行升格、提高價值。

永豐銀行表示，科技進步讓金融更貼近客戶脈動，2016 年起永豐推動「生態金融」概念，建構宮廟、果菜市場等客製化金流服務，貼近小微型企業的經營需求，對一般消費者則經由大數據分析，推出刷卡分時段、分通路優惠策略，精準貼近生活樣態。

台北富邦銀行同樣擁抱數位分行，提高分行的數位價值，以拉近與客戶間的距離，像是為提供新竹地區客戶更在地化的數位金融服務，去年 12 月就將「風城分行」遷址至清大文教特區，以嶄新的數位分行型態持續盼擴大服務觸角，為新竹民眾及企業提供更客製化的在地服務，而累計全台數位分行數也超過 80 家。

此外，台北富邦銀行也積極拓展台中服務版圖，今年陸續新設新一代數位分行包括國美分行、北屯分行、西屯分行後，近期更前進台中蛋黃核心區七期重畫區新設「市政分行」，這也是北富銀在大台中地區第 10 家分行，並透過舉辦「品紅酒會好友」等生活議題講座，增加與客戶互動機會，吸引客戶來行交流，希望未來能成為當地居民專業且貼心的金融好厝邊。

至於今年元旦正式納入大眾銀行的元大銀行，轄下國內營業分行據點擴增至 152 家，而優化分行功能及重塑分行空間便是今年重整國內分行的重點業務，其中華山分行就跳脫過去嚴肅單調的刻板印象，首創「金融結合文創」的空間新概念，搖身一變為文創展覽、藝文表演及金融科技（Fintech）服務的展示場地，提供來行客戶辦理業務的同時，還可盡情享受藝文展覽帶來的心靈饗宴。

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