蔡英文害的？墾丁「飯店倒閉」他揭真相是這個

墾丁遊客雪崩式下降，人潮不如以往，先前曾傳出積欠員工薪資的「墾丁泊逸渡假酒店」於昨（5）日無奈宣布歇業。飯店營運總監表示，導致飯店歇業的主因為「一例一休成本增加和遊客減少」，但財信傳媒董事長謝金河卻認為「不能凡事怪小英！」

謝金河在臉書發文指出，不少媒體將泊逸酒店歇業的錯推給蔡英文，認為是陸客不來，讓飯店業生存不下去，也有說是「一例一休」造成成本負擔加重，甚至質疑「屏東女兒蔡英文總統為鄉親帶來什麼？」但他卻認為這些定論「似是而非」。

謝金河接著說：「泊逸是富驛酒店集團的加盟店，在侯尊中時代擴張版圖的產物，但是，別人酒店賺錢，富驛虧損累累，股價由 66.6 元跌至 3.77 元，2016 年一股賠了 15.76 元，每股淨值剩 0.59 元，後來兩派鬥法，股票已停止交易，母公司不保，泊逸歇業等待下一個買家，這是很正常的現象。不把這說清楚，全怪小英，只能說是政治陰謀論。」

此外，謝金河也點出「陸客去年前三季到韓旅客剩 383 萬人，減少 49％，這個數字比台灣還慘」，他認為許多飯店業者為了迎陸客，蓋飯店、買酒店如「蛋塔效應」一般，強調「泊逸歇業是因為富驛不支，不能凡事怪小英！」

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